«Мне в ногу обломок пластика прилетел». Очевидцы рассказывают о массовом ДТП на Светлановском. Водители в коме

За среду, 13 марта, в Санкт-Петербурге ГИБДД зафиксировала всего 314 ДТП. Накануне, 12 марта, их было 465, и в течение всего марта число ДТП в будни не опускалось ниже четырёх сотен, а иногда превышало 500.

В шести авариях в Петербурге 13 марта пострадали восемь человек, в том числе один ребёнок. Один человек погиб. В Ленинградской области зарегистрировано 59 ДТП, в том числе шесть серьёзных. Пострадавших семеро, один погибший (женщина из «девятки», в которую врезался «Ленд Ровер» на «Нарве»). Об этом УГИБДД по городу и области сообщает 14 марта на своей странице «ВКонтакте».

Смертельная авария в Петербурге произошла уже под вечер, в 21:30, на Светлановском проспекте у пересечения с проспектом Просвещения. «Фонтанка» рассказывала о ней. Сегодня стали известны некоторые подробности.

По данным «Фонтанки», предварительная версия правоохранителей такова. Мужчина на «Хонде Цивике», двигаясь по проспекту Просвещения от улицы Брянцева, выехал на перекрёсток со Светлановским на красный сигнал светофора и ударил ехавший по Светлановскому «Хёндэ Акцент». «Цивик» от удара отбросило в «Ладу Весту», ехавшую также по Светлановскому, а «Весту» – в попутный «Рено Логан».

«Хёндэ» ехал передо мной, а «Хонда» на красный вылетела, скорость была больше 120, – рассказывает Ариф в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Водитель «Хонды» был пьяный, мы достали его из машины». Был ли пьян водитель «Цивика» на самом деле, неизвестно. Других указаний на это нет, кроме слов очевидца, самостоятельно извлекавшего тяжело пострадавшего из машины – вопреки рекомендациям медиков и спасателей. Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину в состоянии комы, предварительно диагностировав ушиб головного мозга, черепно-мозговую травму и шок первой степени. Он попал в Елизаветинскую больницу на улице Вавиловых. Его личность устанавливается. Известно, что машина зарегистрирована на 35-летнего петербуржца, живущего неподалёку от места ДТП – на улице Демьяна Бедного.

31-летний водитель «Акцента», житель Новгородской области, попал в операционную ВМА тоже в коме с предварительным диагнозом: сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжёлой степени, перелом основания черепа, закрытая травма живота, шок первой степени.

30-летний пассажир «Акцента» скончался на месте происшествия в машине скорой медицинской помощи.

За рулём «Весты» была петербурженка, которой на днях исполнилось 32 года, за рулём «Логана» – 39-летний мужчина, живущий также на улице Демьяна Бедного. Они не пострадали. «В одной из машин был маленький ребенок. Хорошо, что он не пострадал», – пишет Антон в «ДТП и ЧП».

«Движок задымился у той, которую вынесло к остановке, стали выбивать стекла и вытаскивать, остальных зачем трогали? Одно неловкое движение, и на небеса, – рассказывает Ирина. – Я, наверное, первая позвонила в «112», потому что у них не было инфы ещё, спрашивали, сколько машин и нет ли возгораний, сколько скорых надо. Примчались мгновенно, что удивительно».

«Я, видимо, в таком шоке там была от того, что мне в ногу обломок пластика прилетел, что не все детали увидела... А кто виновен, понятно», – считает Евгения. «Мы тоже ехали по Светлановской, только тронулись, перед нами просто пролетел этот лихач, у нас ещё в машине двое детей, хорошо, муж остановился, видел, что летит, а в нашем ряду машина, которая уже тронулась, ее он зацепил. Соболезную родным парнишки, – пишет ещё одна участница группы. – Парнишка на Hyundai, он был пассажиром, в его сторону был удар, так как они тронулись, и водитель не увидел, что летит лихач».

Напомним, в июле 2013 года на этом же перекрёстке «Дэу Нексия» ушла под припаркованный на обочине МАЗ, груженный бетонными плитами. Погибли пять человек. Позже выяснилось, что виновник был сотрудником ФСИН.