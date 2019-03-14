Уровень инфляции в Финляндии поднялся до 1,3%

Инфляция в Финляндии чуть ускорилась: с 1,1% в январе до 1,3% в феврале 2019-го. Об этом 14 марта сообщает Статистический центр Финляндии.

В сравнении с годом ранее подорожало электричество, стоимость капремонта частных домов, сигарет, поднялись банковские комиссии и аренда. В то же время снизились цены на мобильные телефоны, автобусные перевозки на дальние расстояния, телевизоры и подержанные легковые автомобили.

Уровень инфляции в Финляндии на 0,2% меньше, чем в среднем по Европе (1,5%).

В России показатель в годовом исчислении составил 5,2%.