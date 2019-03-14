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Недвижимость
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14.03.2019 11:53
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В проекте «Территория» компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки

В проекте «Территория» компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки

OOO "Лидер Групп"

Во всех домах жилого комплекса «Территория» действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.

Первоначальный взнос по программе субсидирования от 15%; процентная ставка для зарплатных клиентов от 8,6%, ставка для рядовых клиентов от 8,9%. Сумма кредитования – от 300 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 7 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

«Территория» – это строящийся жилой комплекс комфорт-класса, удобно расположенный в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, кирпично-монолитная технология, детские площадки, детский сад во дворе дома, собственный детский театр, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, дизайнерская отделка холлов, спортивные площадки, подземный паркинг, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online-сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official
Instagram lidgroup_spb

ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/

ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/

ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/

 

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