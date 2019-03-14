В проекте «Территория» компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки

OOO "Лидер Групп"

Во всех домах жилого комплекса «Территория» действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.

Первоначальный взнос по программе субсидирования от 15%; процентная ставка для зарплатных клиентов от 8,6%, ставка для рядовых клиентов от 8,9%. Сумма кредитования – от 300 тыс рублей до 60 млн рублей. Срок кредитования – до 7 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sberbank.ru

«Территория» – это строящийся жилой комплекс комфорт-класса, удобно расположенный в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Преимущества комплекса: новый микрорайон, кирпично-монолитная технология, детские площадки, детский сад во дворе дома, собственный детский театр, закрытая территория, система охраны, благоустроенный двор, дизайнерская отделка холлов, спортивные площадки, подземный паркинг, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/

ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/

ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/