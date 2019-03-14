Данные «пакета Яровой» нецелесообразно хранить на российском оборудовании. Минэкономразвития дало свое заключение

Министерство экономического развития РФ дало отрицательную оценку законопроекту, обязывающему использовать только российское оборудование для хранения информации после принятия антитеррористических законов.

«Дополнительное ограничение для операторов связи в виде возможности использования оборудования только отечественных производителей сопряжено с риском монополизации рынка и, как следствие, монопольно высоким ценам на оборудование», – говорится 14 марта в заключении ведомства, которое цитирует ТАСС.

В министерстве посчитали, что запреты повлияют на рост издержек операторов, которые придется оплачивать конечному потребителю. Помимо этого операторам пришлось бы приостановить работу по внедрению систем, что, в свою очередь, может сорвать планы по реализации закона.

Напомним, «закон Яровой» президент подписал 7 июля 2016 года. Инициатива существенно расширила требования по сбору и хранению пользовательских данных и накладывает новые обязанности на операторов связи и онлайн-сервисы. С 1 июня телефонные разговоры, SMS и электронные сообщения обязали хранить мобильных операторов, а также владельцев мессенджеров, форумов и сайтов.