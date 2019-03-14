«Теплосеть» досрочно реконструировала тепломагистраль «Полюстровская», но транспорт на Васенко пока не пустят

Почти полкилометра старого трубопровода в Калининском районе Петербурга заменили новыми участками с опережением графика. На ограничение для транспорта скорость работы энергетиков не повлияет.

Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга» 14 марта, запланированный на IV квартал 2019 года последний этап реконструкции тепломагистрали «Полюстровская» завершён. Сотрудники предприятия модернизировали трубопровод, повысив надёжность теплоснабжения 677 зданий. Заметить разницу в этом отопительном сезоне не удастся — переключать потребителей решено уже после того, как в городе перестанут топить.

В это же время подрядные организации начнут восстанавливать благоустройство территории, а на участке от дома №12 по улице Васенко до переулка Усыскина вновь откроют свободное движение. Таким образом, ограничение продержится по меньшей мере до мая.

Работы по замене 458 метров старого трубопровода теплоэнергетики начали в конце января этого года.