«Теплосеть» досрочно реконструировала тепломагистраль «Полюстровская», но транспорт на Васенко пока не пустят
Почти полкилометра старого трубопровода в Калининском районе Петербурга заменили новыми участками с опережением графика. На ограничение для транспорта скорость работы энергетиков не повлияет.
Как сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга» 14 марта, запланированный на IV квартал 2019 года последний этап реконструкции тепломагистрали «Полюстровская» завершён. Сотрудники предприятия модернизировали трубопровод, повысив надёжность теплоснабжения 677 зданий. Заметить разницу в этом отопительном сезоне не удастся — переключать потребителей решено уже после того, как в городе перестанут топить.
В это же время подрядные организации начнут восстанавливать благоустройство территории, а на участке от дома №12 по улице Васенко до переулка Усыскина вновь откроют свободное движение. Таким образом, ограничение продержится по меньшей мере до мая.
Работы по замене 458 метров старого трубопровода теплоэнергетики начали в конце января этого года.
Справка:
Проект предусматривает два этапа комплексной реконструкции тепломагистрали «Полюстровская» диаметром 1200 мм и протяженностью 922 метра на участке по улице Васенко от Кондратьевского проспекта до Замшиной улицы. В рамках первого этапа в 2018 году теплоэнергетики перевели потребителей на сеть-дублер и модернизировали 464 метра сети на участке от дома №6 по улице Васенко до Кондратьевского проспекта.