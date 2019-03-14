«Одним хорошим епископом меньше»: в Петербурге умер владыка Маркелл

Один из самых известных и ярких иерархов Санкт-Петербургской митрополии умер в ночь на 14 марта. Епископ Царскосельский Маркелл (Ветров) несколько лет страдал онкологией.

Епископ Маркелл Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

О кончине владыки сообщает сайт епархии. Священнику было 66 лет, более 40 из которых отдано служению церкви.

«Владыка Маркелл внес немалый вклад в развитие церковной жизни Северной столицы, – отметили в епархии. – С его именем связано возрождение царскосельских святынь. Среди его послушаний было руководство епархиальным отделом по взаимодействию со спортивными организациями. Труды архиерея отмечены церковными наградами».

«Одним хорошим епископом меньше», – лаконично прокомментировал новость протодиакон Андрей Кураев в своем блоге.

Отпевание епископа Маркелла состоится 16 марта в Троицком соборе Александро-Невской лавры, после чего священника похоронят на Никольском кладбище монастыря.

Это уже вторая ощутимая утрата для Петербургской митрополии за последние дни: накануне состоялись похороны настоятеля Казанского кафедрального собора протоиерея Павла Красноцветова.

Будущий епископ Маркелл (в миру Герман Ветров) родился 8 июня 1952 года в Минеральных Водах. Окончил духовные школы в городе на Неве, будучи иподиаконом митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима (Ротова). В 1973 году был пострижен в монашество, тогда же возведен в сан иеродиакона, а в 1976 году – в сан иеромонаха. Обучался на богословском факультете института в Боссэ (Швейцария). С 1978 года преподавал в санкт-петербургских духовных школах. С 1995 года был настоятелем Феодоровского Государева собора в Царском Селе.

Епископская хитротония архимандрита Маркелла была совершена в 2006 году патриархом Алексием II.