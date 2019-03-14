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Недвижимость
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14.03.2019 10:38
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«Аквилон Инвест» предлагает скидки на видовые квартиры в центре Петербурга

«Аквилон Инвест» предлагает скидки на видовые квартиры в центре Петербурга

«Аквилон Инвест»

До 31 марта на квартиры на верхних этажах жилого проекта «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе действую скидки до 20%*.

Как пояснили в «Аквилон Инвест», 15% от базовой стоимости вычитается, если квартира оплачивается единовременно или оформляется в ипотеку, еще 5% – дополнительная скидка при любом способе оплаты. Дисконт можно получить при бронировании и подписании долевки до конца марта.

По словам Яны Булмистре, руководителя отдела маркетинга холдинга «Аквилон Инвест» в Петербурге, бонус в виде привлекательного вида из окон доступен владельцам квартир на 9 этаже и выше. Дом «ARTквартал.Аквилон» состоит из секций разной высоты, в 13 и 17 этажей.

«Ряд квартир предлагают обзор центральной части Северной столицы с видом на синеву куполов Троицкого собора, Обводный канал и Церковь Воскресения Христова,  другие – вид на Новодевичий монастырь и Московский проспект. Для любителей уютных вечеров – закаты западной стороны. Кроме того, в квартирах на последнем 17 этаже потолки увеличены до 3 метров, а окна – панорамные, на 13 и 15 этажах можно найти редкие в городе варианты с открытыми террасами», – рассказывает Яна Булмистре.

Цены на видовые квартиры с учетом максимальной скидки начинаются от 3,7 млн рублей. За эту сумму в марте можно купить студию на 15 этаже, базовая стоимость которой от 4,6 млн рублей. Стоимость вариантов top-flat на 17 этаже начинается от 4,3 млн рублей (база – от 5,3 млн).

ЖК «ARTквартал.Аквилон» строится рядом с метро «Фрунзенская», в 5 минутах ходьбы. Формат проекта – бизнес-лайт, с закрытой территорией, подземным паркингом и встроенной коммерцией на первых этажах. Застройщик обещает большой двор-парк в ART-стилистике, созданием которого займутся оформители «Новой Голландии», просторные лобби с консьержем, а также собственный детский сад. Завершение строительства намечено на 1 квартал 2021 года.

*Сроки проведения акции: с 01.03.2019 по 31.03.2019 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках, месте и порядке получения скидок уточняйте в отделе продаж по телефону: 8 (812) 34-11111. Количество квартир ограничено.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

 

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