Роговой оркестр выступит с благотворительным концертом в Петрикирхе в поддержку людей с тяжёлой инвалидностью

В Петрикирхе состоится второй благотворительный концерт Российского рогового оркестра в поддержку людей с тяжёлой инвалидностью – подопечных фонда «Близкие другие».

Зрители услышат произведения Баха, Чайковского, Россини, Каччини, Пьяццолла. Кроме этого, вместе с Роговым оркестром выступят Вардан Арутюнян (армянский дудук) и грузинский ансамбль «Арагви».

Российский роговой оркестр по праву считается уникальным коллективом – единственным, который возрождает почти утраченный жанр роговой музыки. «Когда-то, лет 250 назад, роговая музыка звучала на придворных балах, маскарадах и приемах, на гуляньях и на военных парадах. Свои роговые оркестры имели гвардейские полки; во время белых ночей серебристые звуки рога лились с лодок на Неве, звучали в парках загородных царских резиденций. Но постепенно интерес к роговой музыке исчез, и о ней на долгое время почти забыли. Сейчас услышать этот волшебный звук времен балов и охот можно только на концертах Российского рогового оркестра», – рассказывают организаторы концерта.

Посетители не только получат удовольствие от музыки, которую иностранцы называли волшебной и «предметом, коим русские могут с полным правом прославиться», но и окажут помощь одной из самых незащищенных групп населения – людям с тяжелой инвалидностью, которых поддерживает фонд «Близкие другие».

Прошлогодний концерт роговой музыки прошёл в поддержку подопечных благотворительной организации «Перспективы», которые проживают в психоневрологических интернатах. На собранные средства были изготовлены универсальные ортопедические укладки, которые помогают правильно позиционировать лежачих ребят с ДЦП и делают их жизнь чуточку приятнее и комфортнее.

Концерт пройдет 18 марта в 19:00 по адресу: Невский проспект, 22-24. О билетах организаторы просят позаботиться заранее.