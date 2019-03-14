Риэлторам выдали инструкции для выявления подозрительных сделок

Риэлторы и нотариусы будут направлять в Росинформониторинг данные обо всех подозрительных сделках. Письмо с критериями для выявления таких покупателей служба разослала инструкцию профильным компаниям, сообщил РБК.

В информационном письме перечислены критерии, по которым сделка с недвижимостью может быть отнесена к подозрительной, в частности, преследовать цель легализации средств, полученных преступным путем.

Нотариусам и риэлторам предстоит приглядеться к поведению клиентов, условиям сделки и способам, которыми покупатель предпочитает рассчитаться. Чрезмерная скрытность в поведении участника сделки, неопределенность ответов, расчет наличными средствами или явное несоответствие суммы сделки социально-экономическому положению покупателя.

Кроме того, под подозрение могут подпасть сделки с элитной недвижимостью, участник которых не является резидентом России или проживает в другом регионе, финансирование сделки третьими лицами и попытки скрыть данные будущего правообладателя.

Также в инструкции описаны ситуации, когда клиент настаивает на максимально сжатых сроках проведения сделки или является представителем нетипичной социальной или возрастной группы.

Риэлторы и нотариусы в обязательном порядке сообщают в Росинформониторинг информацию о сделках с недвижимостью на сумму более 3 млн рублей.