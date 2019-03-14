Жильцы дома на Большом проспекте, где провалился пол, год просили чиновников и прокуратуру проверить законность перепланировок

Жильцы дома в Петроградском районе Петербурга, где в ночь на 14 марта провалился пол на первом этаже, писали письма в прокуратуру и районную администрацию с требованием проверить законность перепланировок.

Об этом «Фонтанке» рассказали в администрации Петроградского района. По словам пресс-секретаря, местных жителей смущал ремонт на первом этаже здания 1911 года постройки, люди еще в апреле 2018 года просили о проверке. Специалисты приходили по адресу после обращений, но перепланировок не выявили. В декабре Жилкомсервис №1 Петроградского района запросил у всех бизнесменов, арендующих помещения на Большом проспекте, 69, документацию.

По словам местных жителей, сетевой супермаркет Spar, в помещении которого произошло обрушение, в этом здании недавно. Открытию торговой точки предшествовал ремонт.

Минувшей ночью в круглосуточном магазине Spar, что расположен на первом этаже здания, провалился пол в прикассовой зоне. Первоначальная версия обрушения – усталость несущих конструкций. В результате ЧП одна из сотрудниц, 39-летняя женщина, получила травму головы. По сообщениям читателя «Фонтанки», перед обрушением были слышны звуки, похожие на удары кувалдой.