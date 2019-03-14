Spar на Большом закрыт после обрушения пола: вниз провалились касса и бытовая химия

Spar на Петроградской стороне Петербурга, где в ночь на 14 марта провалился пол, закрыт по техническим причинам.

Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В помещении идет уборка мусора, однако кассу и стеллажи с товаром из провала еще не извлекли.

Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», утром вход в круглосуточный супермаркет на Большом проспекте, 69, преграждают красная лента и табличка, гласящая, что торговая точка закрыта по техническим причинам. С улицы можно увидеть, что в магазине идет уборка мусора. При этом из дыры глубиной с метр видно рухнувшую туда кассу, стеллаж и товары — моющие средства, туалетную бумагу. Можно заметить в провале и виднеющуюся дверь в подвал.

При этом сотрудников экстренных служб на месте происшествия в данный момент не наблюдается.

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