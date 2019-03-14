Происшествия
Spar на Большом закрыт после обрушения пола: вниз провалились касса и бытовая химия
Spar на Петроградской стороне Петербурга, где в ночь на 14 марта провалился пол, закрыт по техническим причинам.
Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
В помещении идет уборка мусора, однако кассу и стеллажи с товаром из провала еще не извлекли.
Как сообщает фотокорреспондент «Фонтанки», утром вход в круглосуточный супермаркет на Большом проспекте, 69, преграждают красная лента и табличка, гласящая, что торговая точка закрыта по техническим причинам. С улицы можно увидеть, что в магазине идет уборка мусора. При этом из дыры глубиной с метр видно рухнувшую туда кассу, стеллаж и товары — моющие средства, туалетную бумагу. Можно заметить в провале и виднеющуюся дверь в подвал.
При этом сотрудников экстренных служб на месте происшествия в данный момент не наблюдается.
Наши партнёры
Lentainform
24СМИ. Агрегатор
На стройплощадке «Полис на Московской» установили башенный кран
На строительной площадке ЖК «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Санкт-Петербурга, установлен первый из четырех башенных кранов.
Подарки ждут! Чего же боле
С 4 по 8 марта 2019 года все желающие могли сфотографироваться в креативной фотозоне от «Образцовых кварталов» в ТРК «ЛЕТО». Сделать фото с хештегом #Образцовыекварталы - было обязательным условием участия в розыгрыше. Участникам необходимо было в дополнение придумать оригинальный слоган и разместить свое фото в Instagram.
«Цивилизация» на продажу: новое предложение квартир
«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Цивилизация». Начались продажи в доме №13, включающем 227 квартир площадью от 35 до 52 кв. м. Выбрать можно из двухкомнатных вариантов классических планировок и евроформата.
«Главстрой Санкт-Петербург» получил разрешение на строительство четвертой школы в ЖК «Северная долина»
«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», получил разрешение на строительство четвертой общеобразовательной школы в ЖК «Северная долина». Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Группа ЦДС поддержит воспитанников военных училищ Петербурга
XIV церемония награждения призом «Россия молодая» лучших кадет, воспитанников Суворовских военных училищ и Нахимовского военно-морского училища пройдет 14 марта 2019 года в Центральном военно-морском музее при поддержке Группы ЦДС.
Первая очередь квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых» аккредитованы еще одним банком
Корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4, 8.5-1, 8.5-2 квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых», построенные АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), получили аккредитацию АО «Альфа-Банк».
Банк «Санкт-Петербург» вошел в рейтинг лучших мировых банков по версии журнала Forbes
Журнал Forbes опубликовал свой первый рейтинг лучших мировых банков (The World's Best Banks 2019).
Проводы уходящей зимы
10 марта 2019 года в «Образцовых кварталах» состоялось праздничное гуляние, посвященное масленичной неделе и проводам уходящей зимы.
В ЖК 4YOU у «Звездной» началось оформление собственности
1 очередь жилого комплекса 4YOU от строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Московском районе, прошла процедуру кадастрового учета. Двум жилым корпусам и подземному паркингу под ними присвоен кадастровый номер: 78:14:0007691:19480.
Хорошие новости от «КВС» для военнослужащих
Банк «РОССИЯ» аккредитовал 7 корпус ЖК «Новое Сертолово» по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».