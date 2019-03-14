Происшествия
В Кронштадте с 91-летней пенсионерки сняли древнее проклятье. А полицейские сняли золото с колдуна
Уголовный розыск задержал цыгана из-под Саратова. Ему вменили снятие проклятья с драгоценностей пожилой жительницы Кронштадта.
По информации «Фонтанки», 12 марта в полицию Кронштадта обратилась 91-летняя местная жительница. Она осталась без золотой цепочки, серег и кольца после того, как возле Владимирского собора случайно познакомилась с неизвестным. Как он оказался у нее дома, пенсионерка не очень помнит, но гость убедил пожилую женщину в том, что на ее золотые украшения наложено древнее проклятье. После чего, соответственно, представившийся потомственным колдуном забрал драгоценности. Чтобы уберечь старушку от зла.
На следующий день, 13 марта, 45-летнего жителя Саратовской области по имени Леша нашли уже оперативники уголовного розыска. Чуть позже следователь задержал его процессуально на двое суток за мошенничество.
Вместе с ним в кабинетах правоохранителей оказались две его знакомые. Цыганки не проходят по данному уголовному делу, но сотрудники уверены в том, что к ним возникнут претензии со стороны горожан. Если они у кого-то также сняли заклятье или порчу, или что-нибудь ценное, звоните по телефону: 8-965-054-31-55.
Наши партнёры
Lentainform
24СМИ. Агрегатор
В RIVIERE NOIRE начались продажи коммерции высокого класса
«Группа ЛСР» вывела в продажу встроенные коммерческие помещения в проекте бизнес-класса RIVIERE NOIRE, который возводится на границе Петроградского и Приморского районов Санкт-Петербурга.
В проекте «Территория» компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки
Во всех домах жилого комплекса «Территория» действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.
До 31 марта на квартиры на верхних этажах жилого проекта «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе действую скидки до 20%*.
Подарки ждут! Чего же боле
С 4 по 8 марта 2019 года все желающие могли сфотографироваться в креативной фотозоне от «Образцовых кварталов» в ТРК «ЛЕТО». Сделать фото с хештегом #Образцовыекварталы - было обязательным условием участия в розыгрыше. Участникам необходимо было в дополнение придумать оригинальный слоган и разместить свое фото в Instagram.
«Цивилизация» на продажу: новое предложение квартир
«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Цивилизация». Начались продажи в доме №13, включающем 227 квартир площадью от 35 до 52 кв. м. Выбрать можно из двухкомнатных вариантов классических планировок и евроформата.
«Главстрой Санкт-Петербург» получил разрешение на строительство четвертой школы в ЖК «Северная долина»
«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», получил разрешение на строительство четвертой общеобразовательной школы в ЖК «Северная долина». Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Группа ЦДС поддержит воспитанников военных училищ Петербурга
XIV церемония награждения призом «Россия молодая» лучших кадет, воспитанников Суворовских военных училищ и Нахимовского военно-морского училища пройдет 14 марта 2019 года в Центральном военно-морском музее при поддержке Группы ЦДС.
Первая очередь квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых» аккредитованы еще одним банком
Корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4, 8.5-1, 8.5-2 квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых», построенные АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), получили аккредитацию АО «Альфа-Банк».
Банк «Санкт-Петербург» вошел в рейтинг лучших мировых банков по версии журнала Forbes
Журнал Forbes опубликовал свой первый рейтинг лучших мировых банков (The World's Best Banks 2019).
Отличная новость для жителей жилого комплекса «Шуваловский»: с сегодняшнего дня можно приобрести машино-места в двух новых паркингах. При этом на старте продаж это можно сделать со скидкой 10%*.