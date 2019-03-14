В Кронштадте с 91-летней пенсионерки сняли древнее проклятье. А полицейские сняли золото с колдуна

Уголовный розыск задержал цыгана из-под Саратова. Ему вменили снятие проклятья с драгоценностей пожилой жительницы Кронштадта.

По информации «Фонтанки», 12 марта в полицию Кронштадта обратилась 91-летняя местная жительница. Она осталась без золотой цепочки, серег и кольца после того, как возле Владимирского собора случайно познакомилась с неизвестным. Как он оказался у нее дома, пенсионерка не очень помнит, но гость убедил пожилую женщину в том, что на ее золотые украшения наложено древнее проклятье. После чего, соответственно, представившийся потомственным колдуном забрал драгоценности. Чтобы уберечь старушку от зла.

На следующий день, 13 марта, 45-летнего жителя Саратовской области по имени Леша нашли уже оперативники уголовного розыска. Чуть позже следователь задержал его процессуально на двое суток за мошенничество.

Вместе с ним в кабинетах правоохранителей оказались две его знакомые. Цыганки не проходят по данному уголовному делу, но сотрудники уверены в том, что к ним возникнут претензии со стороны горожан. Если они у кого-то также сняли заклятье или порчу, или что-нибудь ценное, звоните по телефону: 8-965-054-31-55.