Центробанк лишил лицензии банк-партнер попавшего под санкции США «Еврофинанса»

Банк России лишил лицензии тольяттинского Банка развития технологий и сбережений (РТС-Банк). Накануне банк приостановил обслуживание карт Visa, поскольку его партнер – Еврофинанс Моснарбанк — попал под американские санкции из-за Венесуэлы. США заподозрили «Еврофинанс» в поддержке режима президента Николаса Мадуро и запуска венесуэльской криптовалюты Petro.

Приказ Центробанка опубликован на сайте регулятора 14 марта. Решение связано с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

ЦБ указал, что РТС-Банк в основном занимался кредитованием компаний в сфере строительства. Из-за трудностей с реализацией объектов более 60% кредитного портфеля РТС-Банка сформированы проблемной и безнадежной ссудной задолженностью.

Также в ЦБ добавили, РТС-Банк осуществлял непрозрачные для надзорного органа операции, чтобы скрыть реальное финансовое положение. В деятельности кредитной организации нашли признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Регулятор в течение года четыре раза применял ограничительные меры в отношении РТС-Банка, в частности, вводил запрещал привлекать денежные средства физических лиц. Также ЦБ направит в правоохранительные органы информацию об операциях банка, поскольку в них заподозрили признаки уголовно наказуемых деяний.

В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. Выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 28 марта, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

По величине активов на 1 марта РТС-Банк занимал 332-е место в банковской системе России.