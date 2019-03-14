В Купчино трое подростков отправились в больницу, надышавшись табаком в школе

Троим подросткам потребовалась госпитализация после знакомства с жевательным табаком в классе русского языка школы №367 Фрунзенского района Петербурга.

По данным «Фонтанки», трое шестиклашек надышались парами вещества растительного происхождения днём 13 марта. Примерно через полтора часа их госпитализировали из школы на Дунайском проспекте с острым ингаляционным отравлением. Табак якобы принес одноклассник ребят, сам он в число отравившихся не вошел.

В 367-й школе нашему корреспонденту подтвердили информацию об оказании помощи учащимся. Однако заострять внимание на том, что употребили дети, не стали.

По данным пресс-службы полицейского главка, недомогание школьников быстро прошло, и через некоторое время одноклассники были отпущены домой.