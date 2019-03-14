Сколько стоит вся нефть в России. Минприроды впервые оценило запасы

Стоимость запасов всех полезных ископаемых в России подсчитало министерство природных ресурсов и экологии. Первая оценка дана на конец 2017 года, далее она будет ежегодно обновляться.

Как следует из отчета, который 14 марта оказался в распоряжении РБК, стоимость запасов нефти составила 39,6 трлн руб., стоимость газа — 11,3 трлн руб., коксующегося угля — почти 2 трлн руб.

Также Минприроды оценило запасы железной руды — в 808 млрд руб.; алмазов — в 505 млрд руб.; золота — в 480 млрд руб.

В совокупности все минеральные и энергетические ресурсы в недрах России (нефть, газ, золото, медь, железная руда, уголь энергетический и бурый, алмазы) оценили в 55,2 трлн руб., или 60% ВВП за 2017 год.

Что касается количества, то, по данным на конец 2017 года, запасы нефти оцениваются в 9,04 млрд т; газа — в 14,47 трлн куб. м; золота — в 1407 т; алмазов — в 375 млн метрических каратов.