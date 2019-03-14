В Петербурге грабители-неудачники переборщили со взрывчаткой, заложенной в банкомат, но деньги так и не достали

Горе-грабители не рассчитали со взрывчаткой, пытаясь добыть деньги из банкомата в петербургском гипермаркете «О'кей». В итоге взорвалось всё, что могло, но не кассеты с наличными.

По данным «Фонтанки», всё произошло в ночь на 14 марта. К гипермаркету «О'кей», что на Пулковском шоссе, 17/2, подъехали четверо мужчин. Зайдя в помещение, где установлены банкоматы, молодчики заложили в один из них некое взрывчатое вещество. Судя по тому, что происходило дальше, навыков в подрывном деле у грабителей было мало.

Банкомат рванул так, что его крышку разнесло на куски. Разлетелись даже стёкла поблизости. Но, к досаде налетчиков, кассеты с наличными в развороченном автомате остались целыми и невредимыми. Громко и нецензурно выругавшись, грабители удалились ни с чем.