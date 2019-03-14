«Ленфильм» «минировал» ясновидящий, петербургские школы - Navalny

«Фонтанке» стали известны подробности вчерашнего «минирования» «Ленфильма». Сотня человек оказалась на улице благодаря экстрасенсорным способностям жителя Петербурга.

По информации нашего издания, в одиннадцать утра 13 марта на телефон «112» позвонил мужчина, представившийся Александром Петровичем. Он без ложной скромности назвал себя ясновидящим и добавил, что «Ленфильм» заминирован. В результате из восьми корпусов киностудии на Каменноостровском проспекте, 10 (в том числе кинотеатра), было эвакуировано около 100 человек. Проверяли и территорию на улице Тамбасова, 5. Взрывчатку нигде не нашли.

Как ранее сообщала «Фонтанка», искали бомбу и в шести школах Красносельского и Московского районов. К этим проверкам, очевидно, приложил руку уже хорошо знакомый петербургским силовикам минер, который с февраля будоражит город. На этот раз про бомбу без запаха он писал с адресов a.navalny@mailfence.ru и a.navalny@mailfence.com. «Радовались» незапланированной прогулке более 5 тысяч человек.

Напомним, волна ложных минирований неведомого доселе масштаба накрыла Петербург с начала февраля. За это время многие школы проверяли по несколько раз, чаще всего страдают учебные заведения Красносельского района. Не жалеют злоумышленники и больницы, вузы, не говоря уж о торговых центрах. Автор (или авторы) анонимок подписывались то Владимиром Путиным, то Бараком Обамой. Сейчас очередь дошла до оппозиционера Алексея Навального. По информации нашего издания, атака может быть вызвана внутренними конфликтами среди игроков сетевого симулятора Minecraft.