РБК: Врио губернатора Петербурга Александр Беглов планирует выдвинуть Валентину Матвиенко своим кандидатом в сенаторы

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов включит спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в тройку своих кандидатов в сенаторы. Это случится после того, как он объявит о своем участии в выборах главы города, утверждает 14 марта РБК со ссылкой на собеседника, близкого к руководству региона, а также близкий к Кремлю источник.

«Это [выдвижение Матвиенко в качестве кандидата в сенаторы] обсуждается точно. Очевидно, так и будет», – говорит источник.

По закону, каждый кандидат в губернаторы во время предвыборной кампании должен определить трех кандидатов в сенаторы. После выборов один из них становится членом Совета Федерации от исполнительной власти региона.

Александр Беглов пока не заявлял о намерении участвовать в губернаторских выборах, которые пройдут этой осенью. В прошлом году источники сообщали федеральным СМИ, что он выдвинет свою кандидатуру и пойдет в качестве самовыдвиженца.

Валентину Матвиенко в 2011 и 2014 году делегировал в Совфед предыдущий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

РБК направил запрос в пресс-службу Александра Беглова с просьбой прокомментировать планы относительно кандидатуры Валентины Матвиенко.