Кинологи рассказали, от какой породы собак чаще всего страдают петербуржцы. Лидер не меняется уже 15 лет

Все собаки представляют опасность для людей, даже диванные. Об этом 14 марта рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев, комментируя перечень потенциально опасных пород, которых запретят выгуливать без поводка и намордника.

В качестве примера Дементьев привел Петербург, где много лет самой агрессивной к людям и другим домашним питомцам породой является такса.

«Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмем многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных. Уже в течение 15-17 лет. Такую статистику проводит государственная ветеринарная служба», – цитирует Дементьева РИА Новости.

Глава ассоциации считает нужным сделать специальные школы для владельцев животных, наподобие водительских.

Ранее МВД России подготовило проект списка потенциально опасных собак, выгул которых без намордника и поводка запрещается.

Как следует из документа, опубликованного 7 марта на портале нормативных правовых актов, в список попали 69 пород, в том числе шарпей, ризеншнауцер и черный терьер. В некоторых позициях перечислены несуществующие породы. Например, ведомство «вывело» грецкую овчарку и корельскую медвежью собаку.