Кремль хочет привлечь в страну до 10 миллионов мигрантов к 2025 году. Выбраны страны-доноры

Кремль хочет улучшить демографическую ситуацию с помощью стран-доноров. Цель — сделать гражданами России 5-10 миллионов человек. Помочь в этом должны государства с большим количеством русскоязычного населения – Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия, пишет 14 марта «Коммерсантъ».

По данным издания, реализацию новой концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы поручили специальной рабочей группе. В нее вошли 24 чиновника из разных министерств и ведомств, а также депутаты Госдумы. Группу возглавил руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников.

Источник газеты указал, что в задачи рабочей группы, помимо прочего, входит разработка законодательных изменений для помощи потенциальным переселенцам. В ближайшее время появятся новые инициативы, направленные на упрощение получения гражданства, оформления вида на жительства в России и прочего.