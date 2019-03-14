СМИ: Пентагон испытает запрещенную ракету сразу после выхода из ДРСМД

Пентагон планирует провести испытания крылатой ракеты наземного базирования дальностью 1 тыс. километров в августе 2019 года. В этом месяце Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Москва не вернется к выполнению соглашения

«В августе мы собираемся испытать крылатую ракету наземного базирования. Дальность данной ракеты составляет 621 милю (около 1 тыс. км), в случае, если испытания пройдут успешно, ракету могут развернуть уже спустя 18 месяцев. Кроме того, Пентагон рассматривает возможность провести испытания баллистической ракеты средней дальности в ноябре», – пишет 14 марта РБК со ссылкой на источник агентства Reuters.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) запрещает производство и испытания ракет с дальностью от 500 до 5,5 тыс. км. В феврале США приостановили свое участие в соглашении и пообещали полностью выйти из него через полгода, если Россия не вернется к выполнению своих обязательств. В Москве ответили зеркально

Источник уточнил, что США еще не обсуждали возможность развертывания запрещенных по ДРСМД ракет на территории стран-союзников. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что альянс не планирует размещать в Европе новые ядерные ракеты.

ДРСМД был подписан в 1987 году генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выйти из него, если решит, что связанные с ним обстоятельства ставят под угрозу «ее высшие интересы».

Москва и Вашингтон неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора. Так, в Пентагоне считают, что российская ракеты 9М729 выходит за рамки соглашения и ее испытывали на дальность более 500 км. В российском Минобороны заявляют, что ракета пролетела только 480 км. Россия, в свою очередь, обвиняет США в испытании беспилотников, схожих по характеристикам с запрещенными по договору ракетами.