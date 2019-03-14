Водитель «Мерседеса» перед тараном дома на Московском проспекте подбил троллейбус

В процессе взятия на таран стены дома на Московском проспекте в Петербурге никто не пострадал. Об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти 14 марта.

По данным ведомства, 26-летний водитель «Mercedes-ML», двигаясь по Московскому проспекту, столкнулся со стоявшим на светофоре троллейбусом и выехал на тротуар, где врезался в здание.

Ранее очевидцы рассказали, что иномарка разогналась до 100 километров в час.