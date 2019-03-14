Британские депутаты не хотят выходить из ЕС без соглашения. Но договор о Brexit они утверждать тоже не желают

Палата общин парламента Великобритании проголосовала против Brexit без соглашения с Евросоюзом. Об этом 13 марта сообщает BBC.

312 депутатов отказались поддерживать выход из ЕС без договора. За этот вариант проголосовали 308 парламентариев. При этом ранее они повторно отвергли вариант соглашения, предложенный премьер-министром Терезой Мэй. Brexit может все равно произойти без сделки с ЕС, если парламент продолжит отвергать все варианты договора. 14 марта должно пройти голосование об отсрочке выхода из Евросоюза. Пока Brexit намечен на 29 марта.

Напомним, ранее в СМИ писали, что промедление может дорого обойтись Великобритании. Если сроки Brexit будут вновь перенесены, ЕС может повысить стоимость выхода из союза до 45 млрд евро.