«Хонда» неслась на красный и врезалась в три иномарки. После массового ДТП на Светлановском врачи спасают жизни двоим водителям

Два человека госпитализированы с тяжёлыми травмами в больницу после аварии с четырьмя автомобилями в Калининском районе Петербурга 13 марта. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти.

По предварительной информации, ДТП произошло в 21.30 на перекрестке Светлановского проспекта и проспекта Просвещения. Водитель «Honda Civic», двигаясь по проспекту Просвещения, выехал на перекресток, игнорируя красный сигнал светофора. Иномарка столкнулась с «Хендай Акцент», «Рено Логан» и «Ладой Вестой», которые ехали на зелёный. Видео с места происшествия опубликовали в группе "Дорожный инспектор" "ВКонтакте".

В результате столкновения 30-летний пассажир «Хендай» погиб до приезда скорой, водители «Хендая» и «Хонды» с тяжёлыми травмами госпитализированы. Изначально сообщалось об одном погибшем и троих пострадавших.