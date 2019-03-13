Происшествия
«Патриот России» на глазах школьников избил учительницу. Депутат кричал, что ему ничего не будет
Депутат от партии «Патриоты России» ворвался в школьный класс и избил учительницу на глазах детей в Северной Осетии. Об этом пишет «Основа» 13 марта.
По данным издания, инцидент произошёл в школе №4 в городе Ардон 6 марта. В обращении родительского комитета к главе Ардонского района Владиславу Тотрову говорится, что депутат райсобрания от партии «Патриоты России» Василий Гогичашвили с криками ворвался в класс и начал «бить и таскать за волосы» учителя начальных классов Мадину Созиеву. Агрессор якобы «пытался нанести удар перочинным ножом и пластиковой бутылкой». При этом Гогичашвили кричал матом и заявлял, что ему за это ничего не будет.
Ранее у одной из учениц пропало 70 тысяч рублей. Поводом для депутатского гнева стало упавшее на его племянницу подозрение.
Гогичашвили информацию об избиении отрицает, но, тем не менее, решил снять с себя депутатские полномочия.
«Было незаслуженное обвинение в краже денег моей болеющей племянницы, имеющей инвалидность. На моем месте любой вышел бы из себя. Однако я пальцем никого не трогал. Несмотря на то, что я прав, считаю нужным сложить мандат, чтобы избежать дальнейшей дискредитации меня и «Патриотов России», — заявил он.