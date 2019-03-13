«Патриот России» на глазах школьников избил учительницу. Депутат кричал, что ему ничего не будет

Депутат от партии «Патриоты России» ворвался в школьный класс и избил учительницу на глазах детей в Северной Осетии. Об этом пишет «Основа» 13 марта.

По данным издания, инцидент произошёл в школе №4 в городе Ардон 6 марта. В обращении родительского комитета к главе Ардонского района Владиславу Тотрову говорится, что депутат райсобрания от партии «Патриоты России» Василий Гогичашвили с криками ворвался в класс и начал «бить и таскать за волосы» учителя начальных классов Мадину Созиеву. Агрессор якобы «пытался нанести удар перочинным ножом и пластиковой бутылкой». При этом Гогичашвили кричал матом и заявлял, что ему за это ничего не будет.

Ранее у одной из учениц пропало 70 тысяч рублей. Поводом для депутатского гнева стало упавшее на его племянницу подозрение.

Гогичашвили информацию об избиении отрицает, но, тем не менее, решил снять с себя депутатские полномочия.