Сын директора школы избил ученика. Мужчину отстранили от работы учителем

Министерство образования и науки Дагестана проводит проверку по факту избиения школьника учителем. Об этом 13 марта пишет «Медиазона» со ссылкой на «Интерфакс».

Учитель и директор школы уже отстранены от работы, уточнили в министерстве. Инцидент произошел в Кванадинской школе Цумадинского района Дагестана. Отметим, ранее в Instagram была опубликована видеозапись, на которой мужчина кричит матом и бьет мальчика, сидящего за партой. Ребенок плачет. Видео удалили из соцсети из-за «изображения сцен крайнего насилия».

В описании видео утверждалось, что бьет ученика сын директора школы Шамиль Омаров, который работает учителем.