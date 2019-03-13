Происшествия
«Летел, наверное, километров сто». На Московском проспекте «Мерседес» врезался в дом
Иномарка вылетела на тротуар и протаранила дом в Московском районе Петербурга 13 марта. Очевидцы рассказали о происшествии в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» около одиннадцати вечера.
Авария произошла на перекрёстке Московского проспекта и улицы Заставской. «Мерседес» свернул с проезжей части на пешеходную и врезался в стену дома.
«Все живы, слава богу. Летел мимо меня, наверное, километров сто», — рассказал один из очевидцев.
В отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти информация о пострадавших пока не поступала.