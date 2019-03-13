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Власть
13.03.2019 23:35
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«В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей». Кадыров высказался по поводу новых американских санкций и вновь назвал убийцу Немцова патриотом

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал принятые накануне Конгрессом США новые законопроекты против Кремля. В своем телеграм-канале 13 марта он предположил, что американцы ополчились на его лошадей.

Напомним, накануне Конгресс принял сразу пакет законопроектов, направленных против российских чиновников и лично Владимира Путина. Один из документов осуждает Путина за «сокрытие подробностей убийства Бориса Немцова». Санкции планируется ввести против предполагаемых организаторов и исполнителей убийства. 

«Лично мне ставится в вину, что называл Заура Дадаева патриотом России и не верил в его виновность. Мне абсолютно нет никакого дела до мнения и решений конгресса США. <...>   Я также неоднократно заявлял, что знаю Заура Дадаева как настоящего патриота России. Я имел и имею полное право на такое мнение, так как видел его в боевой обстановке, когда в тяжёлом бою были уничтожены около 15 особо опасных террористов. Я и сейчас не верю в его виновность в убийстве Бориса Немцова. Это моё твёрдое убеждение, которое буду высказывать, если даже конгресс примет сто один проект», – пишет Кадыров.

Отметим, виновным в убийстве Немцова Заура Дадаева признал российский суд, а не американский Конгресс. Бывшего бойца чеченского батальона «Север» приговорили к 20 годам лишения свободы. Организатором убийства считается замкомандира батальона «Север» Руслан Мухудинов. Его объявляли в розыск. Заказчик преступления не установлен.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что очередных американских санкций не боится — у него якобы нет никаких активов ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, ни в Америке. 

«В Вашингтоне ненавидят не только меня, но и моих лошадей, составляющих конкуренцию американским скакунам. При появлении первых санкций против России я говорил, что это не единичный случай, это система, рассчитанная на многие годы, цель которой – превратить Россию в третьесортную территорию, спешащую поддакивать США по любому вопросу», – подытожил глава Чечни.

Согласно подсчетам Transparency International, лошади, принадлежащие Кадырову, с 2014 по 2018 годы принесли ему около 100 млн рублей за участие в скачках в различных странах мира.

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