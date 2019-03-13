«Верните Туктамышеву». Как горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от ледяной скуки

Фирменный номер Туктамышевой с раздеванием, один гол за 60 минут и история из 90-х с толстым намеком. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о первом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ : СКА – «Локомотив».

СКА и ярославский «Локомотив» встречаются друг с другом в плей-офф едва ли не чаще остальных команд: нынешняя серия – пятая за шесть последних лет. Статистика для петербуржцев положительная. Железнодорожники выиграли всего одну серию в 2014 году с общим счетом 2:4. После этого в следующие раунды выходил исключительно СКА: 4-1, 4-0 и опять 4-1.

Клуб-ротация

Сейчас «Локомотив» возглавляет Дмитрий Квартальнов, который два года назад работал в ЦСКА. Под его руководством москвичи доходили до финала Кубка Гагарина в 2016 году, но на большее оказались не способны, проиграв тогда в решающей битве магнитогорскому «Металлургу». Кстати, главным тренером «Магнитки» в том чемпионском сезоне был как раз Илья Воробьев, нынешний наставник СКА.

Именно под руководством Квартальнова ЦСКА в плей-офф-2015 умудрился проиграть в серии СКА, ведя в ней 3-0. Нынешний «Локомотив» Квартальнова команда с такой же сумасшедшей ротацией, как и СКА. В регулярном чемпионате за ярославский клуб успели сыграть 40 хоккеистов. Но если у петербуржцев порой не находилось места в составе даже олимпийским чемпионам, «Локомотив» активно тасовал молодежь. Сложно сказать, насколько это было оправдано, но Квартальнов может себе позволить: в Ярославле, возможно, сейчас лучшая хоккейная школа в стране.

Но кубки молодежью не выигрываются. Наверняка, это понимает и сам Квартальнов. Тем критичнее стала потеря прямо перед началом серии со СКА защитника и капитана команды Стаффана Кронвалля. Это как, если бы петербуржцы потеряли Никиту Гусева. Так что прогнозы были неутешительными для «Локомотива». Хотя в предыдущей серии на «Спартак» тоже никто не ставил, а они чуть было не выбили армейцев в первом же раунде. Но хоккей ушел на второй план, как только на лед перед матчем в форме группы поддержки СКА вышла несравненная Елизавета Туктамышева.

«Люди ждут этого от меня»

Самая «горячая» российская фигуристка России появилась на льду с флагом СКА, вбросила шайбу и ушла, чтобы вернуться через полчаса со своим знаменитым номером под песню Бритни Спирс «Toxic». «Фонтанка» нашла спортсменку в раздевалке, где она готовилась к выступлению. Разговор получился в формате блица.

– На хоккее я во второй раз, – рассказала Елизавета. – В первый раз меня просили вбрасывать шайбу. Теперь вот, как фигуристка.

- Как вам катание хоккеистов СКА?

– Еще только начало игры, еще не успела посмотреть.

- У вас наверняка есть любимый хоккеист в СКА?

– Пока не решила. Надо посмотреть игру. Обязательно определю.

- Тебя «Авангард» звал на свои матчи. Почему выбрала СКА?

– Потому, что я болею за СКА.

- Если в финал выйдет «Авангард» и СКА, будешь болеть за СКА?

– Я сначала посмотрю, как они играют. Если понравится, как они играют, буду болеть за них.

- Вы ходили в Петербурге уже на футбол, хоккей, баскетбол. Например, волейбол в вашем расписании есть?

– На волейбол еще не ходила. Ну, может, схожу. Просто не всегда есть время.

- Что нравится больше?

– Наверное, баскетбол. Он динамичный.

- Чем собираетесь удивить сегодня хоккейных болельщиков?

– «Токсиком», думаю. Люди ждут этого от меня. Поэтому буду его катать.

В итоге выступление Елизаветы оказалось едва ли не лучшим моментом матча.

Гол на победу

СКА оказалось непросто. Отличие первых матчей со «Спартаком» только в том, что москвичам удалось воспользоваться своими моментами, а ярославцам нет. Гости также самоотверженно бросались под шайбы и были на равных со СКА в силовой борьбе. У армейцев в такой ситуации возникают проблемы при игре в атаке. Только в первом периоде у команды Ильи Воробьева было три возможности забить, но шайба в ворота не шла.

В перерыве залили лед и на площадку вышла Туктамышева в костюме стюардессы. И да, она снова сделала это.

Во втором периоде СКА значительно прибавил в силовой борьбе, активности на чужой половине площадки, но в качестве моментов по-прежнему все было плохо. Болельщики в социальных сетях петербургского клуба стали просить вернуть на лед Туктамышеву. И их можно было понять.

В третьем периоде с пятой попытки СКА удалось реализовать численное преимущество. Точный бросок нанес Дэвид Рундблад, для которого забивать победные шайбы в этом плей-офф становится традицией. Из-за минимальной разницы в счете концовка получилась нервной. Квартальнов поменял голкипера на шестого полевого игрока, и ярославцы основательно прижали СКА к воротам, которые защищал Магнус Хелльберг. Но успеха гости не достигли. СКА выиграл 1:0 и с таким же счетом повел в серии.

История на 300 тысяч

После матча Илья Воробьев сказал чуть больше, чем обычно:

– Хорошая плотная игра с множеством борьбы. Готовились к такой игре. Мы предполагали, что так активно и будет играть «Локомотив». Игра шла до гола, мы его забили.

Квартальнов был ненамного многословнее, но именно он сделал пресс-конференцию. Главного тренера «Локомотива» спросили про три удаления подряд у его команды на старте матча. 52-летний специалист надолго задумался. Еще бы, ведь на кону были 300 тысяч рублей, положенных по регламенту КХЛ за критику в адрес судей. И тогда Квартальнов рассказал историю, очень тщательно подбирая слова:

– Мы знали, что будет, что увидим… Расскажу историю… Раньше, когда мы играли в хоккей, когда еще на аренах не было видеокуба, ничего не было… мы приезжали играть в другой город. За нашими воротами было две камеры, а за другими — ни одной… Считаю, здесь вот так.

Надо отдать должное Илье Воробьеву. Когда журналисты, операторы и фотографы дружно рассмеялись, наставник СКА сохранил образцовый poker face. Ни один мускул на лице главного тренера армейцев не дрогнул.

– Еще вопросы? – спросил пресс-атташе СКА, выдержкой которого тоже нельзя не восхититься.

Ну какие тут могли быть еще вопросы? Готовимся к следующей игре 15 марта.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»