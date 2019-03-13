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Спорт
14.03.2019 00:25
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«Верните Туктамышеву». Как горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от ледяной скуки

Фирменный номер Туктамышевой с раздеванием, один гол за 60 минут и история из 90-х с толстым намеком. Отдел спорта «Фонтанки» рассказывает о первом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ : СКА – «Локомотив».

«Верните Туктамышеву». Как горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от ледяной скуки

СКА и ярославский «Локомотив» встречаются друг с другом в плей-офф едва ли не чаще остальных команд: нынешняя серия – пятая за шесть последних лет. Статистика для петербуржцев положительная. Железнодорожники выиграли всего одну серию в 2014 году с общим счетом 2:4. После этого в следующие раунды выходил исключительно СКА: 4-1, 4-0 и опять 4-1.

Клуб-ротация

Сейчас «Локомотив» возглавляет Дмитрий Квартальнов, который два года назад работал в ЦСКА. Под его руководством москвичи доходили до финала Кубка Гагарина в 2016 году, но на большее оказались не способны, проиграв тогда в решающей битве магнитогорскому «Металлургу». Кстати, главным тренером «Магнитки» в том чемпионском сезоне был как раз Илья Воробьев, нынешний наставник СКА.

Именно под руководством Квартальнова ЦСКА в плей-офф-2015 умудрился проиграть в серии СКА, ведя в ней 3-0. Нынешний «Локомотив» Квартальнова команда с такой же сумасшедшей ротацией, как и СКА. В регулярном чемпионате за ярославский клуб успели сыграть 40 хоккеистов. Но если у петербуржцев порой не находилось места в составе даже олимпийским чемпионам, «Локомотив» активно тасовал молодежь. Сложно сказать, насколько это было оправдано, но Квартальнов может себе позволить: в Ярославле, возможно, сейчас лучшая хоккейная школа в стране.

Но кубки молодежью не выигрываются. Наверняка, это понимает и сам Квартальнов. Тем критичнее стала потеря прямо перед началом серии со СКА защитника и капитана команды Стаффана Кронвалля. Это как, если бы петербуржцы потеряли Никиту Гусева. Так что прогнозы были неутешительными для «Локомотива». Хотя в предыдущей серии на «Спартак» тоже никто не ставил, а они чуть было не выбили армейцев в первом же раунде. Но хоккей ушел на второй план, как только на лед перед матчем в форме группы поддержки СКА вышла несравненная Елизавета Туктамышева.

«Люди ждут этого от меня»

«Верните Туктамышеву». Как горячая фигуристка спасала болельщиков СКА от ледяной скуки

Самая «горячая» российская фигуристка России появилась на льду с флагом СКА, вбросила шайбу и ушла, чтобы вернуться через полчаса со своим знаменитым номером под песню Бритни Спирс «Toxic». «Фонтанка» нашла спортсменку в раздевалке, где она готовилась к выступлению. Разговор получился в формате блица.

– На хоккее я во второй раз, – рассказала Елизавета. – В первый раз меня просили вбрасывать шайбу. Теперь вот, как фигуристка.

- Как вам катание хоккеистов СКА?

– Еще только начало игры, еще не успела посмотреть.

- У вас наверняка есть любимый хоккеист в СКА?

– Пока не решила. Надо посмотреть игру. Обязательно определю.

- Тебя «Авангард» звал на свои матчи. Почему выбрала СКА?

– Потому, что я болею за СКА.

- Если в финал выйдет «Авангард» и СКА, будешь болеть за СКА?

– Я сначала посмотрю, как они играют. Если понравится, как они играют, буду болеть за них.

- Вы ходили в Петербурге уже на футбол, хоккей, баскетбол. Например, волейбол в вашем расписании есть?

– На волейбол еще не ходила. Ну, может, схожу. Просто не всегда есть время.

- Что нравится больше?

– Наверное, баскетбол. Он динамичный.

- Чем собираетесь удивить сегодня хоккейных болельщиков?

– «Токсиком», думаю. Люди ждут этого от меня. Поэтому буду его катать.

В итоге выступление Елизаветы оказалось едва ли не лучшим моментом матча.

Гол на победу

СКА оказалось непросто. Отличие первых матчей со «Спартаком» только в том, что москвичам удалось воспользоваться своими моментами, а ярославцам нет. Гости также самоотверженно бросались под шайбы и были на равных со СКА в силовой борьбе. У армейцев в такой ситуации возникают проблемы при игре в атаке. Только в первом периоде у команды Ильи Воробьева было три возможности забить, но шайба в ворота не шла.

В перерыве залили лед и на площадку вышла Туктамышева в костюме стюардессы. И да, она снова сделала это.

Во втором периоде СКА значительно прибавил в силовой борьбе, активности на чужой половине площадки, но в качестве моментов по-прежнему все было плохо. Болельщики в социальных сетях петербургского клуба стали просить вернуть на лед Туктамышеву. И их можно было понять.

В третьем периоде с пятой попытки СКА удалось реализовать численное преимущество. Точный бросок нанес Дэвид Рундблад, для которого забивать победные шайбы в этом плей-офф становится традицией. Из-за минимальной разницы в счете концовка получилась нервной. Квартальнов поменял голкипера на шестого полевого игрока, и ярославцы основательно прижали СКА к воротам, которые защищал Магнус Хелльберг. Но успеха гости не достигли. СКА выиграл 1:0 и с таким же счетом повел в серии.

История на 300 тысяч

После матча Илья Воробьев сказал чуть больше, чем обычно:

– Хорошая плотная игра с множеством борьбы. Готовились к такой игре. Мы предполагали, что так активно и будет играть «Локомотив». Игра шла до гола, мы его забили.

Квартальнов был ненамного многословнее, но именно он сделал пресс-конференцию. Главного тренера «Локомотива» спросили про три удаления подряд у его команды на старте матча. 52-летний специалист надолго задумался. Еще бы, ведь на кону были 300 тысяч рублей, положенных по регламенту КХЛ за критику в адрес судей. И тогда Квартальнов рассказал историю, очень тщательно подбирая слова:

– Мы знали, что будет, что увидим… Расскажу историю… Раньше, когда мы играли в хоккей, когда еще на аренах не было видеокуба, ничего не было… мы приезжали играть в другой город. За нашими воротами было две камеры, а за другими — ни одной… Считаю, здесь вот так.

Надо отдать должное Илье Воробьеву. Когда журналисты, операторы и фотографы дружно рассмеялись, наставник СКА сохранил образцовый poker face. Ни один мускул на лице главного тренера армейцев не дрогнул.

– Еще вопросы? – спросил пресс-атташе СКА, выдержкой которого тоже нельзя не восхититься.

Ну какие тут могли быть еще вопросы? Готовимся к следующей игре 15 марта.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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