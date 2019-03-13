В массовом ДТП на Светлановском один человек погиб, троих увезли в больницу

Массовое ДТП произошло в Калининском районе Петербурга вечером 13 марта. От удара иномарку отбросило на тротуар, очевидцы рассказали о пострадавших.

По словам горожан, у 66-го дома на Светлановском проспекте встретились «Хонда Цивик», «Хендай Акцент», «Форд Мондео» и «Рено Логан». Одну из машин отбросило на тротуар. Пешеходов транспорт не задел.

«Никто из водителей ходить не мог, всех доставали из машин, двоих скорая увезла, одного откачивали на месте — но больно он плох», — написал один из очевидцев.

По предварительной информации отдела пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в аварии погиб один человек, троих с травмами увезли в больницу.