Самым богатым российским холостяком оказался миллиардер из Лондона. Forbes опубликовал рейтинг, который заинтересует женщин

Издание Forbes составило рейтинг самых богатых холостяков России. В список, опубликованный 13 марта, вошли 14 человек.

Самым богатым неженатым российским миллиардером оказался житель Лондона, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман с 15,1 млрд долларов. Напомним, недавно его признали и самым богатым лондонцем. Фридман развелся со своей женой более десяти лет назад.

На втором месте Роман Абрамович с состоянием в 12,4 млрд долларов. Он разведен. Третье место за Михаилом Прохоровым с 9,8 млрд долларов. Владелец группы «Онэксим» женат никогда не был.

Кроме того, в рейтинг вошли бывший владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев (6,8 млрд долларов), еще один совладелец «Альфа-Групп» Петр Авен (5,3 млрд), партне и учредитель школы «Сколково» Сергей Попов (4,5 млрд), совладелец En+ и «Русала» Олег Дерипаска (3,6 млрд).

Отметим, такой список холостяков мог бы заинтересовать героинь публикации "Фонтанки" о "самых опасных хищницах" Петербурга.