«Не надо пиариться на мне». Собчак опровергла свое участие в выборах губернатора Петербурга

Ксения Собчак не собирается участвовать в выборах в Петербурге. Об этом 13 марта она сообщила в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Хочу сделать официальное заявление по поводу моего якобы выдвижения на выборы в Петербурге — это полная [нецензурное слово – прим.ред.]. Не надо пиариться на мне», – написала она.

Ранее ряд телеграм-каналов и СМИ сообщили о намерении светской львицы и тележурналистки выдвинуть свою кандидатуру на губернаторский пост в Северной столице. Также СМИ приписывали ЛГБТ-активисту Антону Красовскому роль главы выборного штаба Собчак.

Соратник журналистки Тимур Валеев также заявил о том, что Собчак в выборах в Петербурге не участвует. Однако в своем телеграм-канале он добавил, что «решение по выборам она ещё не приняла».

Весной 2018 года Ксения Собчак была кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива». За нее проголосовали 1 238 031 (1,68%) граждан России.

В ходе визита в Петербург осенью 2018 года она заявляла, что решение участвовать в выборах первого лица страны она приняла от безысходности: «По поводу себя лично. Я не про личные амбиции. И на президентские выборы пошла потому, что никто больше не захотел, я разговаривала и с супругой Алексея Навального, и с ним. Я надеюсь, что в результате договоренностей в оппозиции найдётся другой человек, у которого будет шанс занять второе место, а то и выиграть и сместить Полтавченко, я его поддержу».