ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фотокорреспондента Френкеля, избитого психиатрами в отделе полиции Петербурга

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу фотокорреспондента Давида Френкеля, которому устроили принудительную встречу с психиатрами в петербургском отделе полиции. Об этом 13 марта рассказал в своём телеграмм-канале руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Два года СКР занимался ерундой вместо расследования очевидного преступления, попавшего на видео. Поэтому теперь власти будут оправдываться в ЕСПЧ, еще и мировое соглашение предложат», — написал он.

Интересы Френкеля в ЕСПЧ представит юрист «Зоны права» Регина Гаязова.

Давид Френкель был доставлен в 78-й отдел полиции 11 декабря 2016 года после митинга, на котором он получил удар от представителя НОД (Национально-освободительное движение, провластные активисты, зачастую выступающие в качестве провокаторов на протестных митингах). Фотографа поместили в комнату досмотра задержанных, и после недолгого общения с ним человек в штатском, оказавшийся замначальника 78-го отдела Манучаряном, вызвал психиатрическую помощь. «По внешнему виду было видно, что он (Френкель) чего-то тревожится», – объяснил свое решение Манучарян в Следственном комитете.

Общение психиатров с Френкелем попало в объектив видеокамеры. Однако видеофиксации не хватило для возбуждения уголовного дела.