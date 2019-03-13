Туктамышева о попадании своего бойфренда на ЧМ: Мы в шоке, буду болеть за него из Питера

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала внеплановое попадание своего бойфренда, фигуриста Андрея Лазукина на чемпионат мира в Японию.

- Я очень рада за него, – сказала Туктамышева в разговоре с «Фонтанкой». – Мы с ним были немножко в шоке от этой новости. Это круто. Хочу, чтобы он наконец тоже почувствовал атмосферу больших стартов.

– В Японию поедете его поддерживать?

- К сожалению, федерация делает только для участников соревнований путевки.

– Может, как просто болельщик?

- Нет, я лучше посижу дома, в Питере. Буду по телевизору смотреть.

Напомним, Лазукин заменил на чемпионате мира Максима Ковтуна, выбывшего по медицинским показаниям. Сама Туктамышева на чемпионат мира не попала. «Фонтанка» писала, почему это несправедливо.

Елизавета Туктамышева и Андрей Лазукин занимаются у известного петербургского тренера Алексея Мишина. В интервью Елизавета неоднократно называла Лазукина своим парнем.