Дело об аннулировании паспорта дочери ректора Горного прекращено. Права истца посчитали ненарушенными

Дочь ректора Горного университета и экс-депутат парламента Петербурга Ольга Литвиненко сможет пользоваться своим российским паспортом.

Василеостровский районный суд прекратил судебное разбирательство об аннулировании документа. Как рассказала «Фонтанке» Ольга Литвиненко, Василеостровский районный суд 11 марта принял решение о прекращении судебного разбирательства по заявлению отца ее ребёнка. «Кассационная инстанция вынесла обоснованное решение, где совершенно ясно показывается вся абсурдность решения судьи Быстровой (вела процесс в первой инстанции — прим.ред.). В российском законодательстве не предусмотрен такой способ защиты чьих-либо прав, как аннулирование паспорта другого человека», – рассказала Литвиненко.

Иск был подан отцом общего с Ольгой ребёнка еще осенью 2017 года. В заявлении он попросил признать недействующим заграничный паспорт бывшего депутата петербургского парламента и дочери ректора Горного Владимира Литвиненко. В решении Василеостровского районного суда говорится, что Ольга Литвиненко вместе с сыном в декабре 2010 года покинула Российскую Федерацию, а в апреле 2014 года получила польский национальный паспорт, а затем оформила в нем смену фамилии. Как утверждал бывший гражданский муж Ольги, смена имени и фамилии могла помешать ему получать алименты за ребёнка, оставшегося в России. Хотя сама Ольга заявляла, что исправно их платит, находясь при этом все ещё официально в розыске.

Решение первой инстанции было вынесено зимой 2018 года.

Экс-депутат Законодательного собрания Ольга Литвиненко в 2011 году покинула Россию вместе с маленьким сыном после конфликта с отцом, ректором Горного университета Владимиром Литвиненко. Ольга уверяет, что отец похитил ее дочь, пока она находилась в роддоме.

Семейная ссора ректора Горного и его дочери Ольги уже не первый год отражается в криминальных и судебных хрониках. В 2011 году Владимир Литвиненко объявил Ольгу в розыск. В течение следующих нескольких лет пять ее помощников в Законодательном собрании были осуждены по разным поводам, в том числе по делу о мошенничестве. Летом 2018 года «Фонтанка» писала, что Следственный комитет Санкт-Петербурга решил возобновить расследование этого уголовного дела. Повестку о вызове на допрос Ольги полковник Юрий Яшков отправил в Польшу и Испанию (копия есть в распоряжении «Фонтанки») – где, предположительно, она могла находиться.

Также за подписью Яшкова прошлым летом вышло постановление о привлечении в качестве обвиняемого Андрея Корчагина, бывшего депутата Законодательного собрания и главы Центра автостоянок и гаражей. В розыске экс-глава ГУ ДОДД находится уже девять лет по делу о хищении 8 бюджетных миллионов, выделенных на разметку дорог Северной столицы в 2008-2009 годах. Однако теперь следователь, интересовавшийся Ольгой Литвиненко, посчитал Корчагина еще и соорганизатором убийства председателя Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Дмитрия Трояна.

Как утверждает Ольга Литвиненко, с весны прошлого года Корчагин помогал ей в борьбе за возвращение дочери, кроме того, бывшего главу ГУ ДОДД она называет своим новым супругом. По данным «Фонтанки» сейчас молодожены живут в Лондоне, где с Ольгой судится по поводу их общих детей ее предыдущий муж, гражданин Польши.