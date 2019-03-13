В Петербурге отец погибшей от наркотиков малышки написал явку с повинной. Суд отправил его под домашний арест

Фрунзенский районный суд Петербурга отправил под домашний арест Евгения Филимонова, двухлетняя дочь которого умерла от порции наркотиков. Решение вынесено 13 марта.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы, Филимонов останется под арестом до первого мая. Ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. 11 марта горожанин обратился в Следственный комитет с явкой с повинной.

По версии следствия, мужчина на кухне в своей квартире на улице Димитрова употребил дозу белого порошка, остатки небрежно смахнул на пол. Синтетический опиоид попал в организм двухлетней девочки. Доза оказалась смертельной.