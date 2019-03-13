СКА хватило одной шайбы для победы над «Локомотивом». Армейцы повели в серии
Победой хоккейного клуба СКА завершился первый матч полуфинальной серии Западной конференции КХЛ против ярославского «Локомотива». Армейцы выиграли со счетом 1:0.
Единственный гол забил на 47-й минуте в большинстве Давид Рундблад. Все 23 броска по своим воротам отразил голкипер СКА Магнус Хелльберг.
СКА повел в серии до четырех побед одной из команд 1-0. Второй матч противостояния пройдет также в Петербурге 15 марта.
Напомним, в четвертьфинале Западной конференции СКА прошел московский «Спартак» с общим счетом 4-2.