Происшествия
«Безопасность наших граждан превыше всего». США присоединились к бойкоту Boeing 737 Max
Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают полеты Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии. Об этом 13 марта пишет CNN.
Выступая в Белом Доме, президент США подчеркнул, что американское Агентство авиационной безопасности и компания Boeing проинформированы о принятом решении. Все самолеты такого типа, которые сейчас находятся в воздухе, должны добраться до точки назначения, после чего они больше не взлетят до особого распоряжения.
«Пилоты и авиакомпании в курсе ситуации. Авиакомпании с нами солидарны. Безопасность американцев и вообще всех людей превыше всего», – заявил Трамп.
Справка:
После трагедии в Аддис-Абебе от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам, Сербия, Грузия, Ирак и другие. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.
Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта. Он следовал из Аддис-Абебы в Найроби и упал спустя несколько минут после взлета. На борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Среди погибших — представители 35 стран, в том числе трое россиян, выживших нет.
Это уже вторая катастрофа с участием лайнеров этой модели. В октябре прошлого года Boeing 737 Max 8 потерпел крушение близ Джакарты, погибли 189 человек.