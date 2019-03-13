«Безопасность наших граждан превыше всего». США присоединились к бойкоту Boeing 737 Max

Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают полеты Boeing 737 Max после катастрофы в Эфиопии. Об этом 13 марта пишет CNN.

Выступая в Белом Доме, президент США подчеркнул, что американское Агентство авиационной безопасности и компания Boeing проинформированы о принятом решении. Все самолеты такого типа, которые сейчас находятся в воздухе, должны добраться до точки назначения, после чего они больше не взлетят до особого распоряжения.