Бывший глава предвыборного штаба Трампа получил еще более шести лет тюрьмы. В общей сложности его ждут 7 с половиной лет заключения

Суд в Вашингтоне приговорил бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта к 73 месяцам (6 лет и 1 месяц) тюрьмы по делу о незаконном лоббировании и попытке повлиять на свидетелей. Об этом 13 марта сообщает CNN.

Напомним, 8 марта суд Вирджинии приговорил Манафорта к трем годам и 11 месяцам тюрьмы по делу о налоговом и банковском мошенничестве. В результате сложения сроков всего за решеткой Манафорту придется провести семь с половиной лет.