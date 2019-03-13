Технологии
В работе Facebook и Instagram произошел сбой. Затронуты пользователи почти по всему миру — от Сингапура до Петербурга
Проблемы с доступом к Instagram и Facebook возникли у пользователей по всему миру. Об этом вечером 13 марта свидетельствуют данные сайта Downdetector.
На сбои жалуются пользователи из России (в частности, из Москвы и Петербурга), США, Франции, Германии, Великобритании, а также Бразилии, Индии, Сингапура и многих других стран. У Facebook были проблемы с отображением ленты новостей и входом в аккаунт. 35% пользователей пожаловались на полное прекращение работы приложения. В Instagram также проблемы с лентой новостей и входом в аккаунт.
Никакой реакции на инцидент соцсетей пока не было.