Туктамышева разделась на хоккейном матче в Петербурге. Такого болельщики СКА еще не видели
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила со своим знаменитым номером с раздеванием под песню Бритни Спирс «Toxic» на матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина СКА – «Локомотив» в Петербурге, 13 марта. 22-летняя спортсменка вышла на лед в перерыве после первого периода.
Кульминационный момент выступления, когда фигуристка сбрасывает верхнюю часть формы стюардессы и остается в одном бюстгальтере, зрители встретили овацией.
Напомним, Елизавета Туктамышева в 2015 году стала чемпионкой мира и Европы. Cезон 2018/19 стал для нее самым успешным с тех пор: две победы на этапе Кубка мира и попадание в финал Кубка мира. Благодаря новому показательному номеру под песню «Toxic» получила негласное звание самой сексуальной фигуристки России.
Несмотря на успешный сезон, по решению Федерации фигурного катания России Туктамышева не поехала на чемпионат мира в Японию. Зато поехал ее молодой человек, который и посоветовал ей снять бюстгальтер.
Наши партнёры
Lentainform
24СМИ. Агрегатор
На стройплощадке «Полис на Московской» установили башенный кран
На строительной площадке ЖК «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Санкт-Петербурга, установлен первый из четырех башенных кранов.
Подарки ждут! Чего же боле
С 4 по 8 марта 2019 года все желающие могли сфотографироваться в креативной фотозоне от «Образцовых кварталов» в ТРК «ЛЕТО». Сделать фото с хештегом #Образцовыекварталы - было обязательным условием участия в розыгрыше. Участникам необходимо было в дополнение придумать оригинальный слоган и разместить свое фото в Instagram.
«Цивилизация» на продажу: новое предложение квартир
«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Цивилизация». Начались продажи в доме №13, включающем 227 квартир площадью от 35 до 52 кв. м. Выбрать можно из двухкомнатных вариантов классических планировок и евроформата.
«Главстрой Санкт-Петербург» получил разрешение на строительство четвертой школы в ЖК «Северная долина»
«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», получил разрешение на строительство четвертой общеобразовательной школы в ЖК «Северная долина». Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Группа ЦДС поддержит воспитанников военных училищ Петербурга
XIV церемония награждения призом «Россия молодая» лучших кадет, воспитанников Суворовских военных училищ и Нахимовского военно-морского училища пройдет 14 марта 2019 года в Центральном военно-морском музее при поддержке Группы ЦДС.
Первая очередь квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых» аккредитованы еще одним банком
Корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4, 8.5-1, 8.5-2 квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых», построенные АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), получили аккредитацию АО «Альфа-Банк».
Банк «Санкт-Петербург» вошел в рейтинг лучших мировых банков по версии журнала Forbes
Журнал Forbes опубликовал свой первый рейтинг лучших мировых банков (The World's Best Banks 2019).
Проводы уходящей зимы
10 марта 2019 года в «Образцовых кварталах» состоялось праздничное гуляние, посвященное масленичной неделе и проводам уходящей зимы.
В ЖК 4YOU у «Звездной» началось оформление собственности
1 очередь жилого комплекса 4YOU от строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Московском районе, прошла процедуру кадастрового учета. Двум жилым корпусам и подземному паркингу под ними присвоен кадастровый номер: 78:14:0007691:19480.
Хорошие новости от «КВС» для военнослужащих
Банк «РОССИЯ» аккредитовал 7 корпус ЖК «Новое Сертолово» по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».