Туктамышева разделась на хоккейном матче в Петербурге. Такого болельщики СКА еще не видели

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила со своим знаменитым номером с раздеванием под песню Бритни Спирс «Toxic» на матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина СКА – «Локомотив» в Петербурге, 13 марта. 22-летняя спортсменка вышла на лед в перерыве после первого периода.

Кульминационный момент выступления, когда фигуристка сбрасывает верхнюю часть формы стюардессы и остается в одном бюстгальтере, зрители встретили овацией.

Напомним, Елизавета Туктамышева в 2015 году стала чемпионкой мира и Европы. Cезон 2018/19 стал для нее самым успешным с тех пор: две победы на этапе Кубка мира и попадание в финал Кубка мира. Благодаря новому показательному номеру под песню «Toxic» получила негласное звание самой сексуальной фигуристки России.

Несмотря на успешный сезон, по решению Федерации фигурного катания России Туктамышева не поехала на чемпионат мира в Японию. Зато поехал ее молодой человек, который и посоветовал ей снять бюстгальтер.