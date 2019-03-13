Фигурантов дела о мошенничестве с квартирами пенсионеров собрали за решёткой. Вину в многомиллионном обмане они не признают
В Петербурге суд не отпустил домой Алексея Фомина и Дмитрия Чернова, обвиняемых в мошенническом хищении квартир. По версии следствия, их жертвами становились престарелые одиночки, а ущерб от преступлений превысил 29 млн и рискует вырасти ещё.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 13 марта Красносельский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил под стражу Фомина и Чернова. Им предъявлено обвинение в шести эпизодах мошенничества, ещё на двадцать аналогичных фигурантов предстоит проверить.
Обвиняемые просили суд отказаться от самой строгой меры пресечение и на время расследования изолировать их в домашних стенах. Свою причастность к преступлениям оба отрицают. Суд определил их в следственный изолятор как минимум до 6 мая.
Ранее на тот же срок под стражу отправлена глава «Фонда социальной помощи пенсионерам» Анастасия Королёва. Следствие считает, что вместе со своим сожителем Алексеем Фоминым и агентом фирмы Дмитрием Черновым через договоры пожизненной ренты или купли-продажи она получала квартиры престарелых петербуржцев, ссылала хозяев в Дом ветеранов, а недвижимость продавала по заниженной цене. Пока в материалах дела есть шесть таких случаев за 2017-2018 годы, однако «Фонтанка» писала, что интерес к ветеранам Королёва проявляла по меньшей мере восемь лет.
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