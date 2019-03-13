Происшествия
У лидера профсоюза Северо-Западной таможни нашли 600 тысяч долларов. Его подозревают в нелегальной продаже табака
В незаконных денежных манипуляциях заподозрили инспектора Балтийской таможни и руководителя первичной профсоюзной организации Северо-Западного таможенного управления. По версии следствия, схема по освобождению табачной продукции от акцизы работала чуть больше года. За услугу платили в долларах.
Как рассказали в пресс-службе Северо-западного управления СК на транспорте 13 марта, возбуждены уголовные дела о даче и получении взятки в особо крупном размере. Следствие предполагает, что с октября 2018-го по февраль 2019-го руководитель первичной профсоюзной организации Северо-Западного таможенного управления с помощью посредников в Балтийской таможне передал государственному инспектору взятку в 147 тысяч долларов США. Американской валютой вознаграждалась услуга по внесению в базу данных «Морской пункт пропуска» ложных сведений о вывозе с территории ЕАЭС табачных изделий. В реальности товар границы Евразийского экономического союза не покидал и продавался в России без оплаты акцизных сборов.
Инспектор Балтийской таможни, посредники и глава профсоюза Северо-Западного таможенного управления задержаны. При обыске по месту жительства последнего найдена и изъята сумма в 600 000 долларов США.
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