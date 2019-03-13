Россия лишилась своего сильнейшего фигуриста на ЧМ. Его заменит парень Туктамышевой

Внеплановая замена произошла в составе сборной России по фигурному катанию на чемпионате мира. Действующий чемпион России Максим Ковтун выбыл по медицинским показаниям, сообщает пресс-служба национальной Федерации фигурного катания на коньках.

Вместо него поедет первый запасной – Андрей Лазукин. Отметим, что Лазукин пока не может похвастаться особыми спортивными достижениями. На том же чемпионате России – 2019 он был всего лишь четвертым. Кроме того, он провалил Универсиаду в Красноярске, заняв там пятое место.

«Я сорвал два тройных акселя – не самые лучшие ощущения. Эти прыжки у меня нестабильны. В группе Мишина я, наверное, «особенный мальчик» (имеется в виду, что ученики Мишина обычно как раз выделяются высокой техникой прыжков. – Ред.). Универсиада для меня была одним из главных стартов сезона, что дальше – не мне решать», – комментировал свою неудачу на Универсиаде Лазукин.

Между тем Лазукин известен тем, что встречается с чемпионкой мира 2015 года и самой «горячей» фигуристкой России Елизаветой Туктамышевой. По словам девушки, именно Лазукин посоветовал ей раздеться до бюстгальтера в том самом показательном выступлении.

Отметим, что сама Туктамышева на чемпионат мира не едет по решению Федерации фигурного катания России. Чемпионат мира в Сайтаме пройдет с 18 по 24 марта.