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Финляндия
13.03.2019 21:34
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Финская федерация волейбола задумалась о совместных чемпионатах с Россией. Но пока обсуждают отступные за главного тренера

В процессе обсуждения перехода финского тренера Туомаса Саммелвуо на пост главного тренера сборной России достигнут прогресс. Об этом 13 матра заявил Yle председатель Федерации волейбола Финляндии Паси Сюдянламми.

43-летний Саммелвуо возглавил мужскую сборную России 1 марта. У него также имеется контракт с финской федерацией до 2020 года. Стороны обговаривают размер отступных.

«Мы ведем содержательный диалог с Российской Федерацией. Поэтому надеемся, что мы придем к взаимному согласию довольно быстро. О конкретной денежной сумме речь пока не шла», – заявил Сюданламми. Ранее называлась сумма в 200 тысяч евро.

Сюдянламми также заявил, что Федерация волейбола Суоми заинтересована в тесном сотрудничестве со своими российскими коллегами. Среди возможных форматов сотрудничества в Финляндии рассматривают и международные чемпионаты.
«Волейбольные навыки и денежные ресурсы в России совсем иного масштаба, нежели у нас. Проведение совместных сборов, тренировок, турниров и чемпионатов – варианты сотрудничества могут быть разнообразными», – отметил Сюдянламми.

По данным Sports.ru, сейчас Туомас Саммелвуо получает российское гражданство. В Финляндии к этой новости отнеслись с подозрением. Так, спортивный обозреватель Ilta-Sanomat Веса Рантанен высказал мнение, что приглашение финского специалиста на пост тренера национальной сборной России – пожалуй, самый большой успех в истории финской волейбольной федерации, однако выдача гражданства – всё же политический жест, поэтому "работа мечты на вершине волейбольного мира" может идти рука об руку с ролью "марионетки Путина".

Справка:

В 2013 году Саммельвуо стал главным тренером сборной Финляндии, которую выводил в финальные турниры чемпионатов Европы и мира. С 2016 года Туомас возглавляет кемеровский «Кузбасс», и в 2017-м в Кубке России клуб завоевал серебро. Контракт Саммельвуо со сборной России рассчитан до Олимпийских игр 2020 года.


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