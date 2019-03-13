18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-1°C
/ Завтра: +0
$ 65.59р
74.02р
20:05 13.03.2019
Расширенный поиск

Авто
13.03.2019 19:33
Печать

Минпромторг так ужесточил требования по господдержке автокомпаний, что теперь думает над смягчением

В Министерстве промышленности и торговли пересмотрели балльную систему господдержки. Чиновники сделали более жесткими правила доступа к субсидиям. Автопроизводителям придется локализовывать производство не только двигателей и трансмиссии, но и электроники.

Как сообщает 13 марта «Коммерсантъ», в обновленной версии правил доступа к господдержке автопрома, имеющейся в распоряжении издания, установлен минимальный порог в 2 тысячи баллов (для поддержки экспорта). Для доступа к льготным автокредитам, лизингу и госзакупкам производитель доложен набрать 6 тысяч баллов. Компенсация 50% пошлин на автокомпоненты предполагается при достижении 4 тысяч балов, 85% – при 6 тысячах.

Хотя Минпромторг расширил перечень компонентов, доступных для локализации, и увеличил общее число баллов почти до 8 тысяч, чтобы набрать минимум, автопроизводитель должен локализовать, к примеру, сварку, окраску, штамповку кузова, на 70% используя при этом российский металл, и производство двигателя и коробки передач. Большой вес также получила локализация электроники, что, по словам источников издания на рынке, является серьезным препятствием.

Помимо этого, много баллов полагается за каждый процент инвестиций от выручки в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это дает преимущество отечественным маркам, которые инвестируют в НИОКР 1–2% от выручки. Вместе с локализацией ключевых операций им будет проще получить доступ к полному объему господдержки, тогда как иностранным компаниям будет сложно добиться даже минимума.

По мнению источника издания, подход Минпромторга нацелен больше на высокотехнологичную локализацию, однако, чтобы ее критерии были достижимы, нужно снизить целевой балл. И, по данным «Ъ», в Минпромторге снова пересматривают критерии, в частности смягчая условия по экспорту.

Новая балльная система господдержки должна заработать 1 июля 2019 года. Она предполагает, что размер субсидии автопроизводителю будет зависеть от количества баллов, которые он набрал. Начислять их будут за локализацию сборочных операций, а также использование российских комплектующих и сырья.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
СК «Полис Групп»
13.03.2019 16:52

На стройплощадке «Полис на Московской» установили башенный кран

На строительной площадке ЖК «Полис на Московской», который компания «Полис Групп» возводит в Московском районе Санкт-Петербурга, установлен первый из четырех башенных кранов.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
13.03.2019 15:40

Подарки ждут! Чего же боле

С 4 по 8 марта 2019 года все желающие могли сфотографироваться в креативной фотозоне от «Образцовых кварталов» в ТРК «ЛЕТО». Сделать фото с хештегом #Образцовыекварталы - было обязательным условием участия в розыгрыше. Участникам необходимо было в дополнение придумать оригинальный слоган и разместить свое фото в Instagram.
ПАО «Группа ЛСР»
13.03.2019 13:13

«Цивилизация» на продажу: новое предложение квартир

«Группа ЛСР» расширила предложение в жилом комплексе «Цивилизация». Начались продажи в доме №13, включающем 227 квартир площадью от 35 до 52 кв. м. Выбрать можно из двухкомнатных вариантов классических планировок и евроформата.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
13.03.2019 12:55

«Главстрой Санкт-Петербург» получил разрешение на строительство четвертой школы в ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в группу компаний «Главстрой», получил разрешение на строительство четвертой общеобразовательной школы в ЖК «Северная долина». Ввод учебного заведения в эксплуатацию запланирован на 2020 год.
Группа компаний «ЦДС»
13.03.2019 11:27

Группа ЦДС поддержит воспитанников военных училищ Петербурга

XIV церемония награждения призом «Россия молодая» лучших кадет, воспитанников Суворовских военных училищ и Нахимовского военно-морского училища пройдет 14 марта 2019 года в Центральном военно-морском музее при поддержке Группы ЦДС.
ГК «Эталон»
13.03.2019 10:30

Первая очередь квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых» аккредитованы еще одним банком

Корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4, 8.5-1, 8.5-2 квартала «Галактика» и «Дом на Обручевых», построенные АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), получили аккредитацию АО «Альфа-Банк».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
13.03.2019 10:06

Банк «Санкт-Петербург» вошел в рейтинг лучших мировых банков по версии журнала Forbes

Журнал Forbes опубликовал свой первый рейтинг лучших мировых банков (The World's Best Banks 2019).
ПАО «Группа ЛСР»
12.03.2019 17:28

Стартовали продажи в двух новых паркингах жилого комплекса «Шуваловский»

Отличная новость для жителей жилого комплекса «Шуваловский»: с сегодняшнего дня можно приобрести машино-места в двух новых паркингах. При этом на старте продаж это можно сделать со скидкой 10%*.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
12.03.2019 17:14

Проводы уходящей зимы

10 марта 2019 года в «Образцовых кварталах» состоялось праздничное гуляние, посвященное масленичной неделе и проводам уходящей зимы.
«Аквилон Инвест»
12.03.2019 16:14

В ЖК 4YOU у «Звездной» началось оформление собственности

1 очередь жилого комплекса 4YOU от строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» в Московском районе, прошла процедуру кадастрового учета. Двум жилым корпусам и подземному паркингу под ними присвоен кадастровый номер: 78:14:0007691:19480.
ГК «КВС»
12.03.2019 14:49

Хорошие новости от «КВС» для военнослужащих

Банк «РОССИЯ» аккредитовал 7 корпус ЖК «Новое Сертолово» по программе «ВОЕННАЯ ИПОТЕКА».
ГК «КВС»
12.03.2019 13:45

Начались продажи новых квартир от ГК «КВС»

11 марта начался старт продаж квартир 2 очереди 7 жилой группы в микрорайоне «Новое Сертолово». Срок сдачи объекта IV квартал 2021 года.