Минпромторг так ужесточил требования по господдержке автокомпаний, что теперь думает над смягчением

В Министерстве промышленности и торговли пересмотрели балльную систему господдержки. Чиновники сделали более жесткими правила доступа к субсидиям. Автопроизводителям придется локализовывать производство не только двигателей и трансмиссии, но и электроники.

Как сообщает 13 марта «Коммерсантъ», в обновленной версии правил доступа к господдержке автопрома, имеющейся в распоряжении издания, установлен минимальный порог в 2 тысячи баллов (для поддержки экспорта). Для доступа к льготным автокредитам, лизингу и госзакупкам производитель доложен набрать 6 тысяч баллов. Компенсация 50% пошлин на автокомпоненты предполагается при достижении 4 тысяч балов, 85% – при 6 тысячах.

Хотя Минпромторг расширил перечень компонентов, доступных для локализации, и увеличил общее число баллов почти до 8 тысяч, чтобы набрать минимум, автопроизводитель должен локализовать, к примеру, сварку, окраску, штамповку кузова, на 70% используя при этом российский металл, и производство двигателя и коробки передач. Большой вес также получила локализация электроники, что, по словам источников издания на рынке, является серьезным препятствием.

Помимо этого, много баллов полагается за каждый процент инвестиций от выручки в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это дает преимущество отечественным маркам, которые инвестируют в НИОКР 1–2% от выручки. Вместе с локализацией ключевых операций им будет проще получить доступ к полному объему господдержки, тогда как иностранным компаниям будет сложно добиться даже минимума.

По мнению источника издания, подход Минпромторга нацелен больше на высокотехнологичную локализацию, однако, чтобы ее критерии были достижимы, нужно снизить целевой балл. И, по данным «Ъ», в Минпромторге снова пересматривают критерии, в частности смягчая условия по экспорту.

Новая балльная система господдержки должна заработать 1 июля 2019 года. Она предполагает, что размер субсидии автопроизводителю будет зависеть от количества баллов, которые он набрал. Начислять их будут за локализацию сборочных операций, а также использование российских комплектующих и сырья.