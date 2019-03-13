Украина запретила полеты Boeing 737 MAX

Украина временно запрещает полеты Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 над территорией страны после авиакатастрофы в Эфиопии, говорится в сообщении на сайте Госавиаслужбы.

"С даты и времени издания этого решения запрещаются полеты на самолетах Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 до, в пределах или над территорией Украины", – говорится в документе.

Согласно решению авиационной службы, эксплуатация указанных самолетов приостанавливается с 17:00 мск 13 марта.

После трагедии в Аддис-Абебе от Boeing 737 MAX отказались Эфиопия, Россия, Евросоюз, Аргентина, Турция, Казахстан, Китай, Сингапур, Австралия, Индонезия, Фиджи, Новая Зеландия, Вьетнам, Сербия, Грузия, Ирак и другие. При этом Федеральное авиационное управление США сообщило, что пока не собирается запрещать полеты Boeing 737 MAX. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.