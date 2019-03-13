Что победило табло. В Петербурге погасла реформа общественного транспорта

Из почти 200 информационных табло на петербургских остановках работает едва ли пятая часть. Город решил, что сам справится с их обслуживанием, но пока не преуспел.

Антон Ваганов/"Фонтанка.ру"

Компания «Синертэк» в начале недели демонтировала табло с «умной остановки» на Невском проспекте. История символичная — но это лишь ничтожная часть проблемы, с которой столкнулась система информирования пассажиров. Вместо 285 остановочных экранов, которые в последние 3 года были установлены в Петербурге, хоть как-то сейчас может работать сотня. Спустя три месяца после закупки две трети из них «уснули».

105 новых табло город приобрел осенью прошлого года, после осенних конкурсных процедур с антимонопольным сюжетом. Это был первый случай, когда закупалась не услуга по информированию пассажиров, а сами экраны. Все происходившее на этом поле до сих пор комитет по транспорту назвал просто – «тестированием». «В ходе экспериментальной эксплуатации был выявлен ряд недостатков, которые вызывали справедливые замечания жителей, – писали чиновники летом. – Вместе с тем полезным опытом можно считать отработанную технологию работы табло от альтернативных источников энергии. С учётом полученного опыта разработано новое техническое задание на приобретение и установку информационных табло, которыми будут оборудоваться остановочные пункты в городе».

Первый контракт по сервисной модели в сентябре 2015 года с «Организатором перевозок» заключила нижегородская «Рикор электроникс». Схема простая: подрядчик за свой счет обслуживает табло, а деньги от города получает за подготовительно-организационные работы, то есть монтаж, и за саму услугу информирования пассажиров о времени прибытия общественного транспорта. Соответственно и измеряется объем работ в часах. В данном случае речь шла о 85 адресах, примерно поровну разбитых между Центральным, Адмиралтейским и Василеостровским районами. В техзадании были подробно прописаны шрифты, способ отображения информации, показатели самого табло и правила его установки. «Иметь вариант комплектации с автономным питанием от солнечного модуля и внутренних аккумуляторов», – говорилось в документе. Экраны должны были гореть 19 тысяч часов, то есть почти 800 суток. Учитывая, что один час работы одного табло стоит около 30 рублей, общую сумму контракта определили в 46 млн рублей.

Дальше больше. Еще 18 адресов получил петербургский «Синертэк»; почти все в Выборгском районе, лишь два — в Калининском, на площади Мужества. В этот раз речь шла о 17 тысячах часов, а контракт оценили в 9 млн. Сметный принцип был прежним, формулировка в техзадании гласила: «Автономность обеспечивается за счет идущего в комплекте с табло солнечного модуля. Работа табло должна обеспечиваться автономно и круглосуточно, без подключения к внешним источникам питания или подзарядки аккумулятора». В 2016 году «Синертэк» расширил свою сеть еще на 80 адресов, на этот раз к Выборгскому и Калининскому добавился Приморский район. До декабря 2018 года — 17,5 тысяч часов и 40 млн рублей. И вновь пункт о «полной энергоавтономности», солнечном модуле — и никакой зарядки или смены батареи. Это достигается за счет экономии электроэнергии на всем подряд — от способов отображения информации до программной работы и связи с сервером. Год без подзарядки производитель гарантирует.

В компании вспоминают это время подлинно как золотой век. «На заре проекта по информированию пассажиров, с 2014 года «Организатор перевозок» мониторил рынок, собирал предложения поставщиков, брал табло в опытную эксплуатацию, сравнивал с заграничными образцами, давал производителям обратную связь, – говорит Роман Моисеев, владелец и гендиректор «Синертэка». – Нам самим это было интересно, мы получили несколько патентов на наши технические решения. Но главное, что шел процесс поиска лучших вариантов».

Закат начался в прошлом году. «Рикор электроникс» продлила сервис по своим табло — вернее, заключила еще один контракт на 3,3 млн на первый квартал 2018-го. «Потом мы еще два месяца, как говорится, работали за свой счет, нам обещали, что продление будет, но на этом все закончилось», – рассказали в предприятии. Компания демонтировала оборудование и покинула город.

С практикой работы на добровольных началах пришлось познакомиться и «Синертэку». Первые 18 своих табло они сняли по истечении срока соглашения, а вот 80 висят до сих пор. Контракт по ним закончился в конце ноября 2018 года. К тому времени табло нуждались в разовом техобслуживании, надо было аккумуляторы поменять, где-то деградировали солнечные панели.

«На все про все требовалось тысяч 600, мы просили довести деньги до нас, – говорит Роман Моисеев. – Если бы эти несложные процедуры провести, о работе табло можно было бы еще долго не беспокоиться, только от граффити очищай да объявления снимай. Однако город нам сообщил, что готов выделить средства, только если мы подарим им оборудование. Позиция была такая: вы же уже получили за 2 года свои деньги, не в обиде, можете и передать табло городу за 1 рубль». В «Рикор электроникс» «Фонтанке» рассказали, что тоже слышали предложения о «рублевой» продаже.

«Синертэк» ничего никому дарить не стал и предложил продлить контракт на сервис по примеру «Рикор», но получил отказ. В итоге компания согласилась, во избежание информационного негатива, обслуживать оборудование еще некоторое время безвозмездно. При этом, по словам Моисеева, отношения с заказчиком продолжали портиться, и с середины февраля, так и не получив денег от города на проведение техобслуживания, «Синертэк» перестал работать даром. 80 темных экранов в трех северных районах города горожане могут наблюдать до сих пор, по идее, собственник может их снять и увезти на склад в любой момент.

К этому времени была завершена и первая закупка табло. Источники, близкие к транспортному блоку, рассказывают, что в «Организаторе перевозок» руководство было не настроено отказываться от сервисной модели, оно рассчитывало довести проект до следующей стадии внедрения. «Однако комитет по транспорту решил иначе и надумал приобретать само оборудование, – говорит собеседник «Фонтанки». – Может, оно и правильно, только для этого нужны соответствующие компетенции и штат, чего в «Организаторе перевозок» не было. Прежние наработки были отброшены, началось формирование нового техзадания со странными характеристиками, вместо того чтобы просто поддерживать существующее оборудование за куда меньшие средства».

В «Организаторе перевозок» «Фонтанке» рассказали, что «при сервисной модели подрядчик полностью окупает стоимость табло за 2-3 года, при этом не передавая само табло на баланс города, и если рассматривать длительный период работы электронного табло (более 3 лет), то закупка оборудования окажется выгодней для бюджета города». Новых контрактов на приобретение услуги информирования заключаться не будет.

Характеристики у табло и правда необычные. Контракт на 105 штук при стартовой цене в 28 млн за 22 млн достался «Синертэку». Подрядчик, как говорится, может копать, а может не копать: ему что написали в технических требованиях, то он и производит. Но по информации «Фонтанки», руководство компании неоднократно обращало внимание и комитета, и «Организатора перевозок» на то, что выбрана нежизнеспособная модель. Главное — пропала самодостаточность. «По-хорошему, табло должно быть либо энергоавтономным и не требовать обслуживания, как было в предыдущих контрактах, либо быть подключенным к электросетям, как в «умной остановке» на Невском, – говорит Моисеев. – Но был выбран третий вариант: с неэффективной солнечной батареей, от которой более или менее толк появится только летом».

Внешний облик табло некоторое время был загадкой даже после проведения торгов. Рассматривался «лопоухий», с несколькими панелями, однако в итоге под характеристики, указанные в документации, загнали нынешний вариант, с одной панелью и сравнительно большим аккумулятором. Вот только менять его надо минимум раз в неделю — по 105 адресам. Кто-то должен это делать, и велосипед решили не изобретать: несмотря на отказ города от сервисной модели, обслуживать табло стал фактически производитель – а точнее, еще одна компания Романа Моисеева «Сканрэй». Как и положено, без контракта. В последний раз они работали все сразу лишь в момент запуска. К февралю горело максимум 67, однако город поставил задачу в марте снова зажечь все. И вновь повторилась история с 80 предыдущими табло: требовались разовые расходы на то, чтобы закупить оборудование и подготовить помещение для зарядки; но брать их на себя не хотел ни подрядчик, который работал без соглашения, ни заказчик. С середины февраля компания больше не бегает по городу с запасными батареями.

По данным «Фонтанки», в начале недели работало порядка 40 табло, в какой-то момент из-за сервера отключились все. «Да, действительно на сегодняшний день не все табло из 105 функционируют в штатном режиме, – подтверждают в учреждении. - В адрес подрядчика неоднократно направлялись письма о необходимости устранить недостатки, которые мешают нормальной работе табло. Однако, подрядчик отказывается от выполнения гарантийных обязательств».

«Синертэк» категорически отказывается воспринимать эти претензии всерьез и готов под камеры ехать к любому погасшему табло, чтобы доказать, что дело в отсутствующем обслуживании, а не в качестве продукции (может, «Фонтанка» и проведет такой эксперимент). «Заказчик оказался абсолютно не готов к сервису, – говорит Моисеев. – За оборудование страшно. Там вообще-то надо графики составлять, чтобы не было переразряда, и вообще бережно относиться. А мы видим, как крышки не закрываются».

В «Организаторе перевозок» утверждают, что у них есть и свои специалисты, способные осуществлять обслуживание информационных табло, включая замену аккумуляторов. Это информация, скажем так, спорная. Собеседник издания, близкий к учреждению, рассказал, что сейчас в категорию монтажников переводят фактически офисных сотрудников, которые раньше занимались контролем информационного оборудования. Всего — 3 человека. «Оборудования для зарядки приобрели недостаточно, да и дело не только в нем, – говорит источник «Фонтанки». – Необходимо увеличение энергопотребления, необходимы наконец разъемы, о которых в учреждении узнали в момент закупки».

Судя по всему, «Организатор перевозок» рассчитывает либо нарастить свои навыки, либо все-таки найти подрядчика для обслуживания табло на балансе города: в 2019 году он намерен купить еще 80 штук.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»