Гражданин Грузии покончил с собой в помещении ФСБ России на границе с Абхазией

Задержанный за незаконное пересечение границы Абхазии и Грузии гражданин Грузии Ираклий Кварацхелия покончил с собой, находясь в подразделении пограничного управления ФСБ России в Республики Абхазии. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает ТАСС.

"Для составления процессуальных документов Кварацхелия был доставлен в подразделение ПУ ФСБ России в Абхазии. Находясь один в служебном помещении, совершил суицид", – говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что спасти его не удалось. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила ненасильственный характер смерти. Ведется расследование, решается вопрос о передаче тела грузинской стороне.