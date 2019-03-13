Еще не появившийся на улицах беспилотник уже выставили в музее Форда

General Motors передал в дар музею Генри Форда первый экспериментальный автономный автомобиль. Это стандартный электромобиль Chevy Bolt, он выпущен три года назад и переоборудован для автономной езды компанией Cruise Automation, принадлежащей GM.

Кадр из видео в YouTube

Это не только первый автономный автомобиль GM, но еще и первый автономный автомобиль, выставленный в музее Генри Форда, пишет Detroit Free Press. Автомобиль GM Cruise Automation 01 займет место в экспозиции немедленно, сообщила дирекция музея.

«Автономные автомобили навсегда изменят жизнь людей», – заявил президент General Motors Марк Рейс во время церемонии передачи автомобиля.

Данный экземпляр Chevrolet Bolt, ставший Cruise Automation 01, был создан в марте 2016 года на сборочном заводе Orion к северу от Детройта в составе тестовой серии автомобилей и никогда не предназначался для продажи. С тех пор он проехал около 20 000 километров, по большей части по улицам Сан-Франциско и почти всегда в автономном режиме.

По словам президента GM, уже в этом году компания планирует начать коммерческую эксплуатацию полностью автономных автомобилей «в одном американском городе» – конкретный адрес и дату он назвать отказался. Также пока непонятно, будут ли эти машины работать совсем без человека или же водитель нужен на случай непредвиденных обстоятельств. Все будет зависеть от того, насколько к тому моменту удастся продвинуться в обеспечении системы безопасности автомобиля. «Мы учимся чему-то новому каждый день», – добавил президент GM.

Видео: YouTube/Click On Detroit | Local 4 | WDIV

Музей Генри Форда в Детройте посвящен разным формам инноваций, но главную роль в экспозиции играют, конечно, автомобили. Музейная коллекция включает обширное собрание машин разных производителей, не только Ford. Кроме них тут выставлены самолеты и другая техника, есть даже «конный трамвай» – конка. Руководство музея специально подчеркивает, что немногие экспонаты сразу занимают свое место в залах, как это случилось с Cruise Automation 01.